Kongres zdecydował. Trump oficjalnie prezydentem USA

Posiedzenie połączonych izb Kongresu przebiegło bez zakłóceń, a na koniec prowadząca je wiceprezydent Kamala Harris – pełniąca jednocześnie obowiązki przewodniczącej Senatu – ogłosiła Donalda Trumpa zwycięzcą wyborów, stosunkiem 312 do 226 głosów elektorskich.

Był to ostatni krok formalny przed objęciem przez Trumpa urzędu, co stanie się w południe 20 stycznia.

USA i bezpieczeństwo. Dwa niebezpieczne zdarzenia

Przypomnijmy, początek 2025 roku w Stanach Zjednoczonych naznaczyły dwa tragiczne wydarzenia: zamach terrorystyczny w Nowym Orleanie oraz eksplozja pojazdu przed hotelem Donalda Trumpa w Las Vegas.

Oba incydenty wywołały falę komentarzy i oskarżeń ze strony prezydenta elekta, który obarczył winą za te tragedie obecne władze USA.

Donald Trump ostro skrytykował obecne władze USA, obarczając je winą za te tragedie. Na swojej platformie społecznościowej Truth Social napisał: „Nasz kraj to katastrofa, pośmiewisko na całym świecie. To jest to, co się dzieje przy otwartych granicach, ze słabym, nieefektywnym, właściwie nieistniejącym przywództwem”.

Zarzucił także Departamentowi Sprawiedliwości, FBI oraz prokuratorom stanowym i lokalnym niekompetencję i korupcję, twierdząc, że zamiast chronić obywateli, skupiają się na atakach na jego osobę.

Śledztwo i dalsze działania

Oba incydenty są obecnie badane przez FBI jako potencjalne akty terroryzmu. Władze starają się ustalić, czy istnieje związek między zamachami w Nowym Orleanie i Las Vegas. Warto zauważyć, że oba pojazdy były elektryczne i zostały wynajęte za pośrednictwem tej samej aplikacji car-sharingowej, Turo, co może sugerować pewne powiązania.

Wydarzenia te mają miejsce w kluczowym momencie dla Stanów Zjednoczonych, tuż przed planowanym zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na prezydenta. Republikanin w swoich wypowiedziach podkreśla konieczność wzmocnienia granic i zaostrzenia polityki imigracyjnej, obwiniając obecne władze za brak skutecznych działań w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

