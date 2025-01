Ponad pół miliona bezdomnych w Niemczech. Zatrważająca liczba pochodzi z Polski

Niemiecki rząd federalny przyjął raport o bezdomności w Niemczech za rok 2024. Wynika z niego, że w Niemczech żyje łącznie około 531 600 osób bezdomnych, z czego 20 proc. pochodzi z Polski. Dla porównania w 2022 r., kiedy wydano pierwszy raport, bezdomnych było ok. 263 tys. 68 proc. bezdomnych pochodzących z Polski, Bułgarii i Rumunii przebywało w Niemczech bez dachu nad głową przez co najmniej rok. Niemcy chcą poradzić sobie z problemem bezdomności do 2030 r.

– Raport pokazuje, że bezdomność w Niemczech ma różne formy i przyczyny i nie jest bynajmniej problemem wyłącznie miejskim – powiedziała minister mieszkalnictwa, rozwoju miast i budownictwa Niemiec Klara Geywitz. W celu stworzenia bardziej przystępnych cenowo mieszkań, a tym samym umożliwienia osobom, które są obecnie bezdomne, znalezienia domu, rząd federalny zainwestuje ponad 20 miliardów euro w budownictwo socjalne do 2028 r.

Niemcy opublikowały raport o bezdomności. Są polskie wątki

Dodatkowo od 1 stycznia 2025 r. uruchomiono nowy system zasiłków mieszkaniowych, który według niemieckiego rządu ma zapewnić wsparcie osobom, które są poważnie obciążone wysokimi kosztami czynszu i energii. Według raportu ok. 439 500 osób to bezdomni przebywający w ośrodkach pomocy, kolejne 60 400 osób przebywało u krewnych, przyjaciół lub znajomych (ukryci bezdomni). Około 47 300 osób mieszkało na ulicy lub w tymczasowym zakwaterowaniu.

Statystyki obejmują też osoby zakwaterowane w ośrodkach dla uchodźców, jeśli pozytywnie zakończono ich procedurę azylową (np. uprawnienie do azylu, status uchodźcy, ochrona uzupełniająca) i pozostają w miejscu zakwaterowania, aby uniknąć bezdomności. Uwzględniono też osoby z zezwoleniem na pobyt w ramach prawa pobytu oraz uchodźców z Ukrainy, którym przyznano tymczasową ochronę, jeśli są zakwaterowani i nie mają umowy najmu lub podobnej.

Czytaj też:

Niemcy w dużym kryzysie. Polska może stać się liderem regionuCzytaj też:

Tego Niemcy wybaczyć Merkel nie mogą. „Czas pożegnania z pięknym snem o niemieckiej niezawodności”