Tak obliczysz wiek swojego psa. Twój pupil jest starszy, niż myślisz

Badanie opublikowane w czasopiśmie Cell Systems przedstawia nowe równanie, które lepiej odwzorowuje wiek psa w odniesieniu do człowieka. Naukowcy, badając ślady metylacji w DNA psów, odkryli, że ich proces starzenia się jest nierównomierny. Pierwsze pięć lat życia psa to czas intensywnego starzenia się, po którym tempo to znacznie zwalnia.

Jak obliczyć wiek psa w ludzkich latach? Nowe równanie

Równanie opracowane przez zespół profesora Treya Idekera z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego brzmi:

16 ln(wiek psa) + 31 = wiek człowieka,

gdzie „ln” oznacza logarytm naturalny.

Przykładowo:

1-letni pies odpowiada 31-letniemu człowiekowi,

3-letni pies ma równoważnik 49 ludzkich lat,

7-letni pies to już 62 ludzkie lata.

Średnia długość życia labradora, wynosząca około 12 lat, odpowiada zatem ludzkiemu wiekowi 70 lat.

Jak obliczyć wiek psa?

Aby wykorzystać to równanie, należy użyć kalkulatora naukowego z funkcją logarytmu naturalnego. W przypadku kalkulatora na smartfonie:

Wprowadź wiek psa. Naciśnij przycisk „ln”. Pomnóż wynik przez 16. Dodaj 31.

Dzięki temu równaniu możemy precyzyjniej określić etap życia naszego psa, co ma kluczowe znaczenie w kontekście dbania o jego zdrowie.

Starzenie się a rasa psa

Jak zauważyła Margret Casal, profesor genetyki weterynaryjnej z Uniwersytetu Pensylwanii, różne rasy psów starzeją się w odmiennym tempie. Mniejsze rasy, takie jak jamniki czy maltańczyki, często żyją dłużej niż większe, jak dogi niemieckie czy bernardyny. Jednak wzorzec starzenia się, z intensywnym okresem młodości, pozostaje wspólny dla większości ras.

Jak dbać o zdrowie psa?

Długość życia psa zależy nie tylko od genetyki, ale także od stylu życia i opieki. Margret Casal podkreśla kilka kluczowych zasad:

Dieta: Karm swojego psa wysokiej jakości karmą. Unikaj przekarmiania – utrzymywanie odpowiedniej wagi sprzyja zdrowiu.

Profilaktyka zdrowotna: Regularne szczepienia, ochrona przed pchłami, kleszczami oraz robaczycą serca są kluczowe dla zdrowia psa.

Aktywność fizyczna: Codzienne spacery i ćwiczenia aerobowe pomagają w utrzymaniu dobrej kondycji. Ważne jest jednak, aby nie przeciążać szczeniąt, których stawy są szczególnie wrażliwe.

Trening równowagi: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia są szczególnie istotne w starszym wieku psa.

Regularne wizyty u weterynarza: Coroczne badania pozwalają na wczesne wykrycie problemów zdrowotnych, które właściciel mógłby przeoczyć.

Co odkrycia mówią o przyszłości?

Badanie Treya Idekera rzuca nowe światło na biologię starzenia się, nie tylko u psów, ale także u ludzi. „Zmarszczki na genomie”, czyli ślady metylacji, mogą stać się narzędziem do przewidywania zdrowia i długości życia w przyszłości. Jak zauważył Ideker: „Możemy dokładnie określić, jak szybko ktoś się starzeje, ale nie wiemy jeszcze, co to wszystko oznacza”.

