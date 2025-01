Putin chce manipulować Trumpem? Takiego zdania jest prezydent Zełenski

Zełenski w swojej wypowiedzi oparł się na informacjach, które przekazał mu szef wywiadu wojskowego. Podczas spotkania ukraińskiego dowództwa, prezydentowi kraju przekazano informacje o potencjale militarnym Rosji oraz jej gotowości do kontynuowania wojny.

Wojna w Ukrainie. Zełenski o chęci manipulowania Trumpem

W informacjach przekazanych Zełenskiemu była również informacja o gotowości Władimira Putina do manipulowania światowymi przywódcami. – W szczególności chce on manipulować dążeniem prezydenta Stanów Zjednoczonych do osiągnięcia pokoju. Jestem przekonany, że żadne rosyjskie manipulacje już się nie powiodą – podkreślał Zełenski.

Polityk w swojej piątkowej wypowiedzi ostrzegł też inne kraje przed bardzo łatwym przenoszeniem współczesnego konfliktu. – W tej chwili rosyjskie drony uderzają w domy i infrastrukturę naszych obywateli, ale w każdej chwili Rosjanie mogą przenieść terror do każdego innego kraju – mówił.

Zełenski: Rosyjskie drony na częściach z całego świata

– Wszyscy na świecie już widzieli, jak zmieniają się działania wojenne za sprawą dronów. Musimy świadomie i zasadniczo pozbawić reżimy takie jak Rosja takich możliwości terrorystycznych – dodawał prezydent Ukrainy.

Zełenski zwrócił też uwagę, że każdy dron oraz każda rosyjska rakieta produkowane są w oparciu o zagraniczne komponenty, bez których terror Kremla nie byłby możliwy. Z podanych przez niego szacunków wynika, że 31 dronów wykorzystanych do ataku poprzedniej nocy miało w sobie 2635 części z różnych krajów.

– Wszystkie dostawy jakichkolwiek komponentów do Rosji muszą zostać wstrzymane, aby zatrzymać ten terror. I dotyczy to nie tylko ochrony życia na Ukrainie – grzmiał polityk.

Trump krytyczny wobec Zełenskiego

Prezydent USA o przywódcy Ukrainy wypowiadał się w mniej dyplomatycznych słowach. W rozmowie z Fox News powtórzył swoje surowe stanowisko i ponownie podkreślił, że „Ukraina od samego początku powinna rozważyć prowadzenie rozmów pokojowych z Rosją, ponieważ w starciu z większym podmiotem ma mniejsze szanse”.

– Wołodymyr Zełenski nie powinien z nimi walczyć. Można było już na początku dogadać się z nimi i zawrzeć umowę, w ten sposób uniknęlibyśmy wojny – mówił. Zdaniem Donalda Trumpa „za sporo błędów dotyczących wojny w Ukrainie odpowiada przywódca kraju”. – On nie jest aniołkiem. Nie powinien dopuścić do tego, żeby ta cała sytuacja eskalowała aż do takiego poziomu – stwierdził.







