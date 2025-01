Trump zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej. Google zapowiada „szybką aktualizację” map

Decyzja Trumpa o zmianie nazwy Zatoki Meksykańskiej i najwyższego szczytu Ameryki Północnej – Denali – to jedna z najbardziej kontrowersyjnych, jakie podjął. Teraz wspomniane miejsca na mapie USA nazywały będą się kolejno: Zatoką Amerykańską i Mount McKinley (to powrót do dawnej nazwy góry o wysokości ponad sześciu tysięcy metrów w Alasce, którą otrzymała na cześć 25. przywódcy Ameryki – republikanina Williama McKinleya).

Amerykański departament argumentuje decyzję, wskazując na dbałość o „dziedzictwo USA”

Póki co obie nazwy nie widnieją jeszcze oficjalnie w amerykańskim systemie nazw geograficznych. Gdy jednak ta zostanie zaktualizowana, wtedy Alphabet – właściciel Google, w tym aplikacji będącej mapą, którą pobrało ponad 10 miliardów użytkowników smartfonów na całym świecie – zamierza wprowadzić nowe nazwy także w swoich produktach.

O tym, że zmiany nazw Zatoki Meksykańskiej i szczytu Denali zostały wprowadzone poinformował 24 stycznia Departament Zasobów Wewnętrznych administracji 47. prezydenta USA. Podpisanie rozporządzenia wykonawczego, na wykonanie którego Sekretarz Zasobów Wewnętrznych ma 30 dni, to jedna z obietnic wyborczych Trumpa. „Zmiany te potwierdzają zaangażowanie narodu w zachowanie niezwykłego dziedzictwa Stanów Zjednoczonych i zapewnienie, że przyszłe pokolenia Amerykanów będą świętować dziedzictwo swoich bohaterów i historycznych zasobów” – tłumaczy DOI.

Google zmieni nazwy Zatoki Amerykańskiej i szczytu Denali. Jest jeden warunek



W serii wpisów na platformie X Google poinformował opinię publiczną, co zamierza zrobić w związku z podpisanym przez Trumpa rozporządzeniem. Zmiany nazw zostaną wprowadzone dopiero, gdy zostaną „zaktualizowane w oficjalnych źródłach rządowych” – chodzi tu o amerykański System Informacji o Nazwach Geograficznych.

„Gdy to nastąpi, szybko zaktualizujemy Google Maps w USA, aby pokazywały górę McKinley i Zatokę Amerykańską” – zapowiada zespół prasowy aplikacji. W przypadku, „gdy oficjalne nazwy różnią się w zależności od kraju, użytkownicy map widzą loklanie oficjalną nazwę [danego punktu na mapie – red.]. Wszyscy w pozostałej części świata widzą obie nazwy. Dotyczy to również tego przypadku”.

