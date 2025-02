Niemcy przedłużają kontrole m.in. na granicy z Polską. Tak tłumaczył się Scholz

Niemiecki rząd przedłużył kontrole na wszystkich granicach państwa. Berlin poinformował o tym Komisję Europejską – wskazał kanclerz. – Pozostajemy konsekwentni w walce z nielegalną migracją – zaznaczył, cytowany przez polski oddział Deutsche Welle.

Do kiedy potrwają? Pierwsze kontrole Niemcy wprowadziły na granicy z Austrią przeszło dekadę temu

DW przypomina, że kontrole wprowadzone zostały w połowie września ubiegłego roku i dotyczyły wszystkich przejść granicznych, natomiast blisko rok wcześniej obejmowały granice ze Szwajcarią, Czechami i Polską. Warto dodać, że utworzona blisko cztery dekady temu strefa Schengen, która ma powierzchnię prawie czterech milionów kilometrów kwadratowych (układ podpisany został przez 29 państw) znosiła kontrole graniczne na przejściach wewnętrznych. Niemiecki nadawca wskazuje jednak, że w wyjątkowych sytuacjach można je zarządzić – na przykład chcąc ograniczyć napływ nielegalnych migrantów.

W środę Scholz przywołał statystyki, z których wynika, że od momentu wprowadzenia kontroli odesłano 47 tysięcy migrantów (powodem był brak wizy czy fałszywe dokumenty). Zatrzymano także 1,9 tys. osób, biorących udział jako pomocnicy w nielegalnej migracji. Pierwsze kontrole Niemcy wprowadziły w 2015 roku na granicy z Austrią.

Poprzednie tymczasowe kontrole zarządzone zostały do połowy marca. Przedłużone potrwają przez kolejnych sześć miesięcy – do 15 września 2025 roku.

Tusk: Polska nie wdroży paktu migracyjnego

We wtorek premier Donald Tusk ogłosił decyzję Polski ws. paktu migracyjnego. Wskazał, że „nie będzie go implementowała”. Dotyczy to także „projektów”, które miałyby doprowadzić do „przymusowego przyjmowania” obcokrajowców. Przypomniał o Ukraińcach, których Polska przyjęła i pomoc, jakiej potrzebuje w związku z tym Warszawa. Jednak zamiast tego Unia Europejska chce nałożyć na Polskę kolejne ciężary.

– W rozmowach z moimi partnerami wykluczam scenariusz, że musimy coś zrobić, bo tak mówi pakt migracyjny – podkreślił.

