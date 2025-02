Nietypowy zakaz w Berlinie. Obywatele mogą się zdziwić

W stolicy Niemiec wyznaczono strefy, gdzie nie wolno posiadać broni. W Görlitzer Park, Kottbusser Tor i Leopoldplatz noszenie zarówno broni palnej, jak i broni białej jest nielegalne od kilku dni – zakaz obowiązuje od 15 lutego. To dlatego, że w miejscach tych przemoc z użyciem broni jest nieproporcjonalnie wyższa niż gdziekolwiek indziej w Berlinie – mówi rzecznik prasowy policji Florian Nath w rozmowie z dziennikiem „Bild”.

Gazeta odpowiada na pytanie, co stanie się, jeśli dany obywatel będzie poddany czynnościom policyjnym, mając przy sobie broń. Odpowiedź jest prosta: „nóż zostanie natychmiast skonfiskowany i nigdy nie zostanie zwrócony właścicielowi” – podkreśla pracownik zespołu prasowego berlińskich służb.

Niemcy. Berlin boryka się z przestępczością. Wprowadzono Strefy zakazu posiadania broni

„Bild” podaje, że teren rekreacyjny Görlitzer Park (dzielnica Kreuzberg, ok. 8,5 kilometra od centrum Berlina) to miejsce, gdzie doszło do 939 przestępstw. Dochodzi tam do bójek, awantur i handlu narkotykami. Natomiast na placu Leopoldplatz (dzielnica Wedding, ok. 2 km na północ od stolicy Niemiec) odnotowano 484 brutalnych przestępstw (zamieszani są w nie głównie dilerzy narkotykowi i uzależnieni od nielegalnych substancji ludzie, głównie przedtawiciele nizin społecznych). Funkcjonariusze wskazują, że przestępczość tam w ostatnim czasie zauważalnie „wzrosła”. Natomiast na placu Kottbusser Tor (dzielnica Kreuzberg, ok. 7,5 km na południowy wschód od Berlina) co jakiś czas eskaluje przemoc, a także coraz częściej obserwuje się tam handel narkotykami.

Przewodniczący Związku Zawodowego Policji w Niemczech – Andreas Roßkopf – apelował o pilne zatrudnienie lub przeszkolenie personelu, ale przede wszystkim o wsparcie techniczne w zakresie kontroli trzech miejsc w Berlinie z zakazem posiadania rodzaju broni jakiegokolwiek rodzaju. – Strefy zakazu posiadania broni mają sens tylko wtedy, gdy można je odpowiednio monitorować. Istnieje absolutna potrzeba działań politycznych w tym zakresie. Zarówno w policji stanowej, jak i federalnej – wyjaśnia, cytowany przez „Bild”.

