Wołodymyr Zełenski odpiera absurdalne zarzuty Donalda Trumpa. „Mamy na to dowody”

Donald Trump powtórzył rosyjski postulat przeprowadzenia wyborów w Ukrainie, zarzucając Wołodymyrowi Zełenskiemu, że ten ma jedynie cztery proc. poparcia. Prezydent USA zasugerował również, że to nie Rosja jest odpowiedzialna za wywołanie wojny. – Widzieliśmy tę dezinformację. Rozumiemy, że pochodzi ona z Rosji. Rozumiemy i mamy dowody na to, że te liczby były omawiane między USA a Rosją – powiedział Zełenski o pierwszym wątku.

Prezydent Ukrainy zarzucił Trumpowi, że ten „niestety żyje w tej przestrzeni dezinformacji”. Zełenski zaznaczył jednocześnie, że bardzo go szanuje jako przywódcę narodu, podobnie jak Amerykanów. Ukraiński prezydent powołał się na najnowszy sondaż, zgodnie z którym zaufanie wobec jego osoby wynosi aktualnie 57 proc. To wzrost o pięć punktów procentowych w porównaniu do badania z grudnia 2024 r. Spadła też liczba niezadowolonych z 39 proc. do 37 proc.

Wołodymyr Zełenski zrobił wyjątek po słowach Donalda Trumpa. „W zasadzie nigdy tego nie robię”

– Jeśli ktoś chce mnie teraz zmienić, to teraz to nie zadziała – przyznał Zełenski. Przywódca Ukrainy zwrócił uwagę, że swoimi słowami zrobił wyjątek w tej sprawie, bo „w zasadzie nigdy nie komentuje sondaży”. Zdaniem Zełenskiego takie badania świadczą o rywalizacji politycznej i przygotowaniu do wyborów, a w Ukrainie „tego nie ma”. Ukraiński prezydent ocenił również, ze „Stany Zjednoczone pomogły Władimirowi Putinowi wyrwać się z wieloletniej izolacji, co bardzo cieszy Rosjan”.

– Nie jesteśmy zirytowani. Jesteśmy gotowi na wszystko – przekonywał Zełenski. Przywódca Ukrainy komentował także słowa o tym, że 90 proc. pomocy dla jego kraju pochodzi z USA. – Prawda jest nieco inna, choć z pewnością jesteśmy wdzięczni za pomoc. Chciałbym zobaczyć więcej prawdy od ekipy Trumpa, ponieważ to wszystko zdecydowanie nie ma pozytywnego wpływu na Ukrainę – mówił Zełenski.

