Hamas odda zwłoki 4 zakładników. Wśród nich Polak

Zespół premiera Netanjahu przekazał w środę, że palestyński Muzułmański Ruch Oporu przekaże Izraelowi zwłoki osób, które porwane zostały w październiku 2023 – podaje internetowa gazeta The Times of Israel. Wśród nich jest Oded Lifszic – dziennikarz, pokojowy aktywista i obywatel Polski.

Rodzina Odeda Lifszica zabrała głos

W kontekście tej sytuacji szef izraelskiego rządu zapewnił, że naród „jest w żałobie”. – Jesteśmy zdeterminowani. Nie chcemy dopuścić, aby taka sytuacja się powtórzyła [chodzi o wojnę – przyp. red.] – podkreślił.

Izraelskie medium skontaktowało się z rodziną Odeda Lifszica, który został zabity. Jego ciało ma zostać zwrócone przez bojowników 20 lutego. Bliscy dziennikarza i aktywisty na rzecz pokoju podkreślają, że najbliższe godziny „nie są dla nich łatwe”, odkąd otrzymali informację, że ich ukochany członek rodziny „znajduje się na liście poległych, którzy powrócą do Izraela – po tym, jak zsotał porwany żywcem ze swojego domu w Kibucu Nir Oz” – brzmi oświadczenie.

Rodzina zaznacza, że od początku konfliktu zbrojnego pomiędzy Izraelem a Palestyną modliła się o inny scenariusz. „Dopóki nie uzyskamy absolutnej pewności, nasza podróż nie dobiegnie końca, a nawet po tym będziemy kontynuować walkę – aż ostatni zakładnik nie zostanie sprowadzony do domu” – czytamy.

„Hamas jest gotowy uwolnić wszystkich zakładników”

Jak podaje The Times of Israel„, wśród pozostałych zakładników, którzy znaleźli się na liście, wymienionych jest 33 jeńców. To Shiri Bibas, Kfir Bibas, Ariel Bibas, Icik Elgarat, Szlomo Mancur, Ohad Jahalomi, Oded Lifszic i Tsahi Idan.

Niedawno w rozmowie z Agence France-Presse wysoki rangą przedstawiciel Hamasu – Taher al-Nunu – wskazał, że”Hamas jest gotowy uwolnić wszystkich zakładników w jednej partii podczas drugiej fazy porozumienia, a nie etapami – jak w obecnej [czyli pierwszej – red.] fazie„.

