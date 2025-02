Papież Franciszek zrezygnuje? Lata temu mówił o szczególnym liście

Papież Franciszek trafił do rzymskiej Polikliniki Gemelli w związku z zapaleniem oskrzeli, które przerodziło się w obustronne zapalenie płuc. Hospitalizacja Ojca Świętego trwa już półtora tygodnia. Niepokojące wieści napłynęły w sobotę, kiedy poinformowano, że Franciszek przeszedł kryzys oddechowy, co skutkowało koniecznością podania tlenu. Z powodu stwierdzonej małopłytkowości i anemii przeprowadzono transfuzję krwi.

Papież Franciszek w szpitalu. Najnowsze informacje

W niedzielę została opublikowana treść listu, który papież przygotował na modlitwę Anioł Pański. „Kontynuuję z ufnością pobyt w Poliklinice Gemelli, poddając się niezbędnej kuracji, a odpoczynek także stanowi część terapii” – napisał Franciszek. Ojciec Święty podziękował personelowi medycznemu za okazywaną troskę i poświęcenie, z jakim pełnią służbę wśród osób chorych.

Najnowszy komunikat o stanie zdrowia papieża Franciszka został wydany w poniedziałek rano. Watykan przekazał jedynie, że papież „miał dobrą noc, przespał ją i odpoczywa”.

Papież Franciszek zrezygnuje? „To jest człowiek, który walczyć będzie do końca”

W związku z problemami zdrowotnymi papieża na nowo odżyła dyskusja, czy Franciszek pójdzie w ślady Benedykta XVI i podejmie decyzję o rezygnacji. – Mówi się o tym coraz częściej, ale wciąż nic nie jest przesądzone – stwierdził w rozmowie z Radiem Zet watykanista Michał Kłosowski. – Okienko możliwości pod tytułem „papież Franciszek ze względów zdrowotnych ustępuje” jest, aczkolwiek ja, jak znam papieża, nie uważam, żeby miał to zrobić. To jest człowiek, który walczyć będzie do końca – dodał.

Sam papież zajmował już stanowisko w sprawie możliwości podjęcia przez niego decyzji o rezygnacji. Kilka lat temu w jednym z wywiadów poinformował, że na początku swojego pontyfikatu wręczył list z rezygnacją ze stanowiska na ręce kard. Tarcisio Bertone. – Ja już podpisałem moją rezygnację. Wtedy sekretarzem stanu był Tarcisio Bertone. Podpisałem dokument i powiedziałem mu: „W razie przeszkód medycznych czy innych, oto moja rezygnacja" – powiedział wówczas papież.

Czytaj też:

Papież Franciszek w szpitalu. „Podwyższony alert” w WatykanieCzytaj też:

Papież przerwał milczenie. Poruszające słowa Franciszka ze szpitala