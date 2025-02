Papież Franciszek „cierpi”? Najnowsze wieści z Watykanu

Cały świat śledzi informacje dotyczące bieżącego stanu zdrowia papieża. Franciszek cierpi na obustronne zapalenie płuc – w sobotę przeszedł kryzys oddechowy, więc lekarze musieli podać mu tlen. Przeszedł także transfuzję krwi ze względu na stwierdzoną małopłytkowość i anemię.

24 lutego pojawiły się nowe informacje – bardziej optymistyczne.

Stan zdrowia papieża Franciszka. Źródła watykańskie tłumaczą, w jakim kontekście mówiono o „cierpieniu”

Watykańskie źródła podały, że Ojciec Święty nie odczuwa bólu. W sobotę mogliśmy przeczytać, że papież „cierpi”, jednak wyjaśniono, iż chodziło o ciężki dzień, jaki miał za sobą Franciszek.

Watykańskie Radio, powołując się na informacje Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, podało, że w poniedziałek rano „papież spokojnie spędził noc z niedzieli na poniedziałek w klinice Gemelli”. „Franciszek spał i odpoczął” – czytamy. Gdy się obudził, przechodził dalsze terapie. Miał przy tym „dobry nastrój”.

Vatican News pisze, że w niedzielę wieczorem stan zdrowia Franciszka „pozostawał krytyczny”. Od soboty nie miał jednak kolejnych problemów z oddychaniem. Otrzymał koncentrat krwinek czerwonych, co poskutkowało przywróceniem poziomu hemoglobiny do normy. Odnotowano u niego jednak utrzymującą się małopłytkowość krwi, a także początkową, łagodną niewydolność nerek – na co wskazała część badań. Organ wewnętrzny pozostaje pod kontrolą lekarzy. Prowadzono też dalej „tlenoterapię wysokimi przepływami przez kanały nosowe”.

Ojciec Święty jest świadomy wszystkiego, co dzieje się dookoła niego. „Pozostaje czujny i dobrze zorientowany” – podaje rozgłośnia VN. Autorzy komunikatu zaznaczają, że w związku ze złożonym obrazem klinicznym i koniecznością oczekiwania na efekty terapii farmakologicznych „prognoza pozostaje niepewna”.

Ojciec Święty uczestniczył w mszy. Będą modlić się w jego intencji na placu św. Piotra

W niedzielę rano papież uczestniczył w mszy na 10. piętrze apartamentu kliniki. Towarzyszyły mu tam osoby, które się nim opiekują.

24 lutego wieczorem na placu świętego Piotra odmówiona zostanie modlitwa – różaniec. Poprowadzi ją sekretarz Watykanu – kardynał Pietro Parolin – w intencji powrotu do zdrowia Franciszka.

