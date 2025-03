Dżinsy ikony sprzedane za fortunę. Wywołały duże kontrowersje

Magnus Carlsen znany jest nie tylko z osiągnięć szachowych, ale także z niekonwencjonalnego podejścia do życia, w tym do mody. W grudniu 2024 roku, podczas Mistrzostw Świata w Szachach Szybkich w Nowym Jorku, jego wybór garderoby stał się źródłem międzynarodowej dyskusji i kontrowersji.

Dżinsy Magnusa Carlsena sprzedane na aukcji

W trakcie prestiżowego turnieju Carlsen pojawił się na sali gry w dżinsach, co stanowiło naruszenie obowiązującego dress code’u Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE).

Zgodnie z regulaminem uczestnicy zobowiązani są do noszenia formalnego stroju, a dżinsy są wyraźnie zabronione. W rezultacie Norweg został upomniany przez sędziego głównego i ukarany grzywną w wysokości 200 dolarów, z nakazem zmiany stroju.

Carlsen odmówił dostosowania się do tych zaleceń, co skutkowało jego wykluczeniem z dziewiątej rundy 13-rundowego turnieju szachów szybkich.

Reakcja Carlsena. Aukcja charytatywna „zakazanych dżinsów”

Po incydencie Carlsen początkowo zdecydował się wycofać z dalszej rywalizacji, w tym z nadchodzącego turnieju szachów błyskawicznych (blitz). Jednak po kilku dniach przemyśleń postanowił wrócić do gry. Jego powrót okazał się sukcesem, gdyż zdobył złoty medal ex aequo z rosyjskim szachistą Janem Niepomniaszczim.

Po zakończeniu mistrzostw Carlsen postanowił przekuć kontrowersje w coś pozytywnego. Wystawił swoje „zakazane dżinsy” na aukcję charytatywną, z której dochód miał zostać przekazany na rzecz organizacji Big Brothers Big Sisters, wspierającej mentoring młodzieży.

Aukcja przyciągnęła ogromne zainteresowanie, a spodnie zostały sprzedane za imponującą kwotę 36 100 dolarów.

FIDE zmienia przepisy?

Kontrowersje związane z dżinsami Carlsena skłoniły FIDE do zrewidowania obowiązującego dress code’u. W wyniku dyskusji postanowiono wprowadzić pewne zmiany, pozwalając na „eleganckie drobne odstępstwa” od formalnego stroju, co otworzyło drzwi do noszenia eleganckich dżinsów w połączeniu z marynarką.

Incydent wywołał mieszane reakcje w środowisku szachowym. Niektórzy zawodnicy i komentatorzy uważali, że przepisy dotyczące ubioru są zbyt restrykcyjne i nie przystają do współczesnych realiów.

Inni podkreślali znaczenie zachowania profesjonalizmu i tradycji w szachach. Media na całym świecie szeroko komentowały sytuację, a dżinsy Carlsena stały się symbolem dyskusji o nowoczesności i tradycji w sporcie.

Czytaj też:

Musk nie zwalnia tempa. Będzie wszczepiał czipy mózgowe w kolejnym kraju