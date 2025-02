Musk nie zwalnia tempa. Będzie wszczepiał czipy mózgowe w kolejnym kraju

Czipy jak na razie testowane były tylko w USA. Neuralink Corporation, zajmująca się neurotechnologią, której współzałożycielem jest najbogarszy człowiek na świecie, prowadzi badania kliniczne między innymi w Miller School of Medicine na Uniwersytecie w Miami. Rządowa Agencja Żywności i Leków musiała wydać zgodę Muskowi, którą w 2024 roku udało się uzyskać.

Teraz przyszedł czas na Health Canada – rządowy departament, który odpowiada za krajową politykę zdrowotną.

Otwarto rekrutację. W Kanadzie rozpoczną się badania kliniczne czipów firmy Neuralink

Czipy będą testowane w kraju klonowego liścia – podał na platformie X główny badacz w Neuralink – Dan Adams. Neuralink może rozpocząć rekrutację do pierwszego badania klinicznego na terenie Kanady. Eksperci uważają, że nowa technologia, przez wielu uznawana za „przełomową”, pomoże w leczeniu licznych schorzeń neurologicznych.

Jako pierwsi skorzystają z niej osoby cierpiące na tetraplegię (porażenie czterokończynowe). Czipy być może umożliwią im korzystanie z różnych urządzeń elektrycznych przy pomocy myśli.

W przeszłości, podczas transmiji na żywo, pokazano, jak pewien sparaliżowany 29-latek porusza kursorem myszki od komputera na ekranie monitora, co działo się dzięki neuralinkowi (urządzenie odczytywało aktywność neuronów w jego mózgu). Młody mężczyzna był w stanie nawet grać w szachy na komputerze.

„Jak fitbit w twojej czaszce”

Niedawno za pośrednictwem mediów społecznościowych Musk ujawnił, że kolejny implant został ponoć wszczepiony trzeciemu pacjentowi. Nie podał jednak żadnych szczegółów sprawy.

Jak działa czip firmy Neuralink? Do mózgu pacjenta wszczepiany jest implant z ponad trzema tysiącami elektrod przyłączonych do elastycznych nici o grubości jednej dziesiątej włosa. Może monitorować aktywność tysiąca neuronów. – To jak fitbit [chodzi o urządzenia do m.in mierzenia kroków – red.] w twojej czaszce, z małymi drutami. (...) Mógłbym teraz mieć neuralink [w głowie – red.] i nie wiedzielibyście o tym. Może go mam – żartował biznesmen, cytowany przez brytyjską stację telewizyjną Sky News.

