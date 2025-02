Musk „tańczył” na premierze. Internauci zaniepokojeni

Nie dość, że Musk jest najbogatszym człowiekiem na świecie, to po zwycięstwie republikanina Donalda Trumpa w listopadowych wyborach stał się biznesmenem o jednej z najlepszych historycznie pozycji w polityce.

Podczas uroczystej premiery nowych modeli samochodów elektrycznych, produkowanych przez amerykańskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne Tesla, którego jest założycielem, Musk wykonywał bardzo, bardzo dziwaczne ruchy.

Odpowiedzią może być, choć nie musi, neuroatypowość Muska

Strona facebookowa Ikony (Upsos Media) opublikowała fragment uroczystej premiery, istotnego wydarenia w świecie motoryzacji i technologii, w trakcie której Musk tańczył.

Na tyle charakterystycznie, że internauci zaczęli żartować, iż jest „robotem” lub „sztuczną inteligencją”. Inni zwrócili uwagę na jego neoroatypowość, o czym poinformował opinię publiczną w 2022 roku, podczas amerykańskiego programu rozrywkowego „Saturday Night Live” (National Broadcasting Company). Wyznał, iż ma zespół Aspergera.

– Czasami mówię lub publikuję w mediach społecznościowych dziwne rzeczy, bo tak działa mój mózg – wyjaśniał. W przeszłości, podczas wywiadu dla „Ted Talk”, ujawnił informacje z życia prywatnego – w przeszłości to, co mówią ludzie, brał bardzo dosłownie. Potem doszedł do wniosku, że ci „nie mówią dokładnie tego, co mają na myśli”. – Zajęło trochę, zanim to zrozumiałem – wyznał, mając na myśli swoje zaburzenie.

Szef X i Tesli wykonał salut rzymski? Mógł mieć na myśli zupełnie inny gest

Użytkownicy Facebooka przypomnieli przy okazji o innym, równie dziwnym i kontrowersyjnym zachowaniu Muska – podczas inauguracji 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. 20 stycznia wykonał gest, który przez niektóre osoby odczytany został jako salut rzymski, przyjęte przez ugrupowania nazistowskie. Inni pisali, że w rzeczywistości mogło chodzić mu o salut Belamy'ego, wykonywany w trakcie ślubowania wierności fladze USA, z którego jednak w trakcie drugiej wojny światowej zrezygnowo, właśnie ze względu na złe skojarzenia – przypomina dziennik „Fakt”.

