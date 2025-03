Papież zwrócił się do wiernych. Wspomniał o „chwilach bólu”

Papież Franciszek od przeszło miesiąca przebywa w rzymskiej klinice Gemelli. Ostatnie komunikaty z Watykanu dotyczące stanu zdrowia Ojca Świętego są znacznie bardziej optymistyczne. W najnowszym biuletynie medycznym przekazano, że stan kliniczny papieża pozostaje stabilny a w ostatnim tygodniu nastąpił spory postęp.

Chociaż lekarze zaznaczają, że bezpośrednie zagrożenie dla życia już minęło, to nadal potrzebne będzie sporo czasu, zanim papież będzie mógł wrócić do normalnego pełnienia swoich obowiązków.

Papież zwrócił się do wiernych. Poruszające słowa Franciszka

W trakcie pobytu w szpitalu Franciszek przygotował specjalną katechezę, której treść odczytano podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Papież przyznał, że „przechodzi aktualnie okres dużej próby”.

„Jednoczę się z moimi siostrami i braćmi, którzy także zmagają się z chorobą, którzy także są tak słabi jak ja. Chociaż nasze organizmy nie są w najlepszym stanie, to nic i nikt nie może nam zabronić modlić się, kochać i dawać samych siebie oraz być świetlnymi znakami nadziei” – napisał Ojciec Święty.

Papież podziękował również medykom, którzy opiekują się nim i dbają o jego stan zdrowia. „Ile światła i miłości jest w tych miejscach, gdzie pełniona jest tak pokorna służba wobec ludzi” – zauważył.

Papież Franciszek podziękował za modlitwy

W dalszej części rozważań Franciszek podziękował za wszystkie modlitwy oraz głosy wsparcia i solidarności. „Jestem niezwykle wdzięczny za wasze oddanie, dziękuję z całego serca za każdą pomoc. Wiem, że modlą się za mnie także dzieci, które pojawiły się przed kliniką Gemelli. Jestem tym niezwykle poruszony” – przyznał papież dodając, że „mocno kocha wiernych i nie może się doczekać spotkań z nimi”.

Ojciec Święty zachęcał również, aby „wspólnie z nim chwalić Boga, który nigdy nie opuszcza wiernych, nawet w trudnych chwilach bólu”.

Franciszek apeluje o modlitwy w intencji Ukrainy

W katechezie przygotowanej przez Biskupa Rzymu pojawił się także apel o modlitwy w intencji krajów, które zmagają się z wojną. W tym kontekście oprócz Ukrainy zostały wymienione Palestyna, Izrael, Liban, Birma, Sudan i Demokratyczna Republika Kongo.

„Módlmy się za cały Kościół, który jest wezwany do tego, aby przełożyć na konkretne decyzje rozeznanie dokonane podczas ostatniego Zgromadzenia Synodalnego” – napisał papież. Te słowa to nawiązanie do decyzji papieża o ł opracowaniu kalendarz realizacji postanowień Synodu biskupów.

