Trzęsienie ziemi w ukraińskiej armii. Powołano nowego szefa Sztabu Generalnego

„Dziś, na mój wniosek, Prezydent Ukrainy mianował generała majora Andrija Wiktorowycza Hnatowa szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy” – przekazał w mediach społecznościowych Rustem Umierow.

Jak czytamy we wpisie ministra obrony, nowy szef Sztabu Generalnego „posiada ponad 27-letnie doświadczenie wojskowe, dowodził brygadą piechoty morskiej, wojskami Dowództwa Operacyjnego »Wschód« i Połączonymi Siłami Zbrojnymi Ukrainy”.

facebook

Dotychczasowy szef Sztabu Generalnego z nową funkcją

Dotychczas szefem Sztabu Generalnego był generał porucznik Anatolij Bargiliewicz. „Pozostaje w drużynie” – zapowiada Umierow, który podziękował mu za służbę oraz „doświadczenie i profesjonalizm, które okazały się nieocenione dla organizacji obrony Ukrainy w najtrudniejszych czasach”.

Bargiliewicz także w niedzielę powołany został przez prezydenta na stanowisko generalnego inspektora Ministerstwa Obrony Ukrainy. Zajmie się tam kontrolą przestrzegania standardów wojskowych i wzmacnianie dyscypliny wojskowej.

„Dziś jego wiedza specjalistyczna jest niezbędna do przeprowadzenia reformy Głównego Inspektoratu i wdrożenia nowoczesnych mechanizmów kontroli w Siłach Zbrojnych, co pozwoli nam zwiększyć dyscyplinę, skuteczność i zdolność bojową naszych wojsk. Zmiany są w toku. Wzmacniamy armię dla zwycięstwa” – przekazał minister obrony.

Szerokie zmiany w ukraińskiej armii

Zmiany na czele ukraińskiej armii są częścią szerszej, zapowiedzianej wcześniej reformy. „Kontynuujemy reformę armii” – podkreślił we wpisie Umierow. „Konsekwentnie przekształcamy Siły Zbrojne Ukrainy, aby uczynić je jeszcze bardziej gotowymi do walki. Aby to osiągnąć, zmieniamy system zarządzania i wdrażamy jasne standardy” – dodał szef resortu obrony.

Czytaj też:

Kiedy kolejna rozmowa Trump-Putin? Padła potencjalna dataCzytaj też:

Polska powinna wysłać wojska do Ukrainy? Biejat rozwiewa wątpliwości