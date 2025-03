Znaleziono węża z trzema kłami jadowymi. „Najniebezpieczniejszy na świecie”

Dyrektor Australian Reptile Park nie krył swojego zdumienia, kiedy w rozmowie z dziennikarzami opowiadał o wykryciu trzeciego kła u jednego z posiadanych gadów. Taki widok u zdradnicy śmiercionośnej zaskoczył nawet doświadczonych herpetologów.

Australia. Śmiertelnie groźny wąż z trzema kłami

– To coś, czego nie mieliśmy okazji obserwować wcześniej. Wąż jest z nami od siedmiu lat, ale dopiero teraz zauważyliśmy ten dodatkowy kieł. Początkowo myśleliśmy, że to przejściowe, ale kieł pozostaje na swoim miejscu – mówił Bill Collett.

Zdradnice śmiercionośne regularnie zastępują stare kł nowymi. Do anomalii mogło dojść właśnie w tym procesie. Po zbadaniu zjawiska okazało się, że trzeci kieł również produkuje jad. Badany wąż mógł wstrzyknąć ofierze więcej trującej substancji, przez co Collett nazwał go „najbardziej niebezpieczną zdradnicą śmiercionośną na świecie”.

Okazało się wręcz, że ten konkretny wąż produkował około dwa razy więcej jadu niż pozostali przedstawiciele gatunku. O ile wcześniej zdarzało się już, że inne gady w Australii posiadały po trzy kły, to u zdradnicy śmiercionośnej jest to pierwszy taki przypadek. Badacze podkreślają, że z czasem może okazać się, że nie jest to tylko jednorazowa mutacja, ale na przykład początek nowego trendu ewolucyjnego u węży.

Zdradnica śmiercionośna

Zdradnica śmiercionośna (Acanthophis antarcticus) to gatunek węża z rodziny zdradnicowatych (Elapidae). Uznawany jest za jednego z najgroźniejszych węży jadowitych. Są zwykle szarej, plamistej barwy i potrafią osiągnąć do metra długości. Ich łuski grzbietowe są mocno wręgowane, szorstkie i wydłużone.

Węże te ogon mają krótki, a głowę płaską. Żyją na ziemi, aktywne są głównie w nocy i polują na małe ssaki, ptaki oraz gady. Dość często zdarza im się ukąsić człowieka, z czym związana jest ich nazwa. Zdradnice śmiercionośne występują zwykle we wschodniej i południowej Australii.

