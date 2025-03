Potężne trzęsienie ziemi w Birmie. Wstrząsy odczuwalne też w turystycznych rajach

Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) podała, że epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się około 16 km na północny zachód od miasta Sikong w środkowej Birmie, na głębokości 10 km. Dwanaście minut później, w tym samym rejonie, odnotowano wstrząs wtórny o magnitudzie 6,8, również na głębokości 10 km.

Potężne trzęsienie ziemi w Birmie. Wstrząsy o magnitudzie 7,7

Raporty dotyczące intensywności wstrząsów sugerują, że w niektórych miejscach mogło dojść do poważnych, wręcz katastrofalnych szkód. W Bangkoku, stolicy Tajlandii, wstrząsy spowodowały kołysanie się budynków, co skłoniło wielu mieszkańców do ewakuacji; ludzie w panice opuszczali wieżowce i hotele.

Siła trzęsienia była na tyle duża, że woda wylewała się z basenów umieszczonych na dachach drapaczy chmur.

Trwa akcja ratunkowa

Służby ratunkowe w Birmie oraz w krajach sąsiednich zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Obecnie trwają prace mające na celu ocenę strat oraz poszukiwanie ewentualnych ofiar. Mimo skali zjawiska, na chwilę obecną brak informacji o liczbie poszkodowanych czy ofiarach śmiertelnych.

Kontekst historyczny

Birma, położona w sejsmicznie aktywnym regionie, w przeszłości doświadczyła już niszczycielskich trzęsień ziemi. W 2011 roku trzęsienie o magnitudzie 6,8 nawiedziło wschodnią część kraju, powodując śmierć co najmniej 50 osób i raniąc 40 kolejnych.

Naukowcy od dawna ostrzegają przed możliwością wystąpienia potężnych trzęsień ziemi w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Według badań w przyszłości może dojść do jeszcze silniejszych wstrząsów, które mogą mieć katastrofalne skutki dla gęsto zaludnionych obszarów.

