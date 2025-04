100-letni kościół przekształcą w basen. Projekt zyskał nazwę „Wody Święconej”

Konkurs na zagospodarowanie 100-letniego kościoła św. Franciszka z Asyżu wygrały pracownie architektoniczne MVRDV i Zecc Architecten. Zwycięski projekt został z przymrużeniem oka opatrzony nazwą „Holy Water”, czyli „Woda Święcona”.

Holandia. W Heerlen kościół zamienią na basen

Kluczowym elementem wizji architektów jest ruchoma podłoga basenu. Będzie ona w zależności od potrzeb podnoszona i opuszczana. W ten sposób dopasuje się basen do potrzeb użytkowników w różnym wieku i o różnych umiejętnościach.

Co ciekawe, podłoga będzie mogła całkowicie zakryć basen, dzięki czemu zyska on dodatkowe funkcje. Stanie się np. salą na wydarzenia społeczne i kulturalne. Architekci planują też wypełnić całą przestrzeń cienką warstwą wody, co tworzyć ma lustrzane odbicie zdobień kościoła i sprawić wrażenie „chodzenia po wodzie”.

Nowoczesny basen w zabytkowym kościele

Zwycięski projekt zakłada ocalenie historycznych elementów kościoła. Ławki mają stać się siedziskami dla pływających i stolikami barowymi dla osób, które będą czekać na swoją kolej lub na znajomych. Na ambonie zorganizowane zostanie stanowisko ratownika.

Nietypowy basen zyska też nowe zdobienia. Powstanie mozaikowa podłoga, inspirowana witrażami i innymi materiałami istniejącymi już w kościele. Będzie nawiązywać do murali w Heerlen i powstanie we współpracy z miejscowymi artystami.

Całość podkreślać ma nowe oświetlenie, dostosowane do estetyki kościoła i podkreślające jego historyczny charakter. Wizualizacja zakładała, że w budynku pozostawione zostaną organy. By ochronić to wszystko przed wilgocią, zamontowanie zostaną szklane ściany. W planach jest też izolacja dachu, by uniknąć przegrzewania się wnętrza.

Heerlen w Holandii stawia na rewitalizację centrum

Realizacja tego śmiałego projektu planowana jest na 2027 rok. Heerlen chce jednocześnie odnowić kino Royal-Rivoli i wybudować muzeum rzymskie. Osobom niechętnym na przerabianie kościołów odpowiedział Winy Maas, współzałożyciel MVRDV

Jak mówił, wskaźnik pustostanów wśród kościołów w Holandii tylko rośnie. Jego zdaniem już najwyższy czas na kreatywne pomysły na wykorzystanie tych budowli. Architekci podkreślają, że nowe funkcje publiczne to znacznie lepsze rozwiązanie niż po prostu wyburzanie świątyni.

