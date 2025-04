Hołownia na pogrzebie Franciszka. Spadła na niego fala krytyki. „Dramat” i „zero powagi”

W uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka wzięli udział m. in. przedstawiciele polskich władz. W Watykanie obecni byli prezydent Andrzej Duda, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia na pogrzebie Franciszka. Zrobił zdjęcie tłumowi

Lider Polski 2050 swoim zachowaniem podczas pogrzeb zwrócił uwagę komentatorów oraz polityków. Marszałek po oddaniu czci papieżowi wyciągnął telefon, którym zrobił zdjęcie zgromadzonym tłumom. Zachowanie Hołowni nie spodobało się politykom Zjednoczonej Prawicy.

„Selfie z pogrzebu papieża to tylko coś co mógł wymyślić Szymon Hołownia” – skomentował Adam Bielan.

„Spójrzcie, co wyprawia Hołownia na pogrzebie Papieża, gdzie pojechał reprezentować Polskę. Dramat” – dodał Adam Andruszkiewicz.

„Pogrzeb Papieża Franciszka... i Hołownia jako marszałek na Placu Świętego Piotra... Zero powagi, na oczach całego świata” – ocenił Rafał Bochenek.

Pogrzeb papieża Franciszka. Hołownia odpiera zarzuty

Również nieprzychylni marszałkowi internauci wyrazili się w niepochlebny sposób o zachowaniu Szymona Hołowni.

„Rotacyjny Szymon Hołownia kompromituje Polską delegację. Robić selfie w trakcie pogrzebu Papieża Franciszka? Hołownia sięgnął dna!” – brzmiał jeden z komentarzy. Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska zwróciła z kolei uwagę na to, że Hołownia nie jest jedynym, który relacjonuje pogrzeb w mediach społecznościowych. Zdjęcia z Watykanu dodali m. in. Bartłomiej Pejo z Konfederacji, Michał Wójcik z PiS i Roman Giertych z KO

Polityk Polski 2050 broni się przed zarzutami.

„Trzeba wstydu nie mieć, by w takiej chwili kręcić polityczną wojnę. Na pogrzeb papieża zaprosiłem do samolotu osoby w kryzysie bezdomności. To przedstawiciele grupy, której Franciszek pomagał w sposób szczególny. Modlimy się, przeżywamy, dokumentujemy i zapamiętamy na zawsze” – skomentował zamieszanie.

