Meksykański statek uderzył w Most Brooklyński. Katastrofa w Nowym Jorku

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem czasu lokalnego. Gigantyczny żaglowiec Cuauhtémoc w momencie wypływania z Nowego Jorku w kierunku Islandii najpewniej stracił moc, a prąd zniósł go w kierunku Mostu Brooklyńskiego.

W wyniku zderzenia żaglowce z mostem w miejscu, w którym prześwit wynosił nieco ponad 40 metrów, ścięte zostały trzy 45-metrowe maszty statku. – Łódź podpływała pod most, a na jej szczycie znajdowali się marynarze, żagle uderzyły w most, a potem ludzie spadali z żagli łodzi – zrelacjonował w rozmowie z „New York Post” świadek zdarzenia.

– To było szalone. Staliśmy pod mostem i wszyscy zaczęliśmy biec. Wtedy zobaczyłem ludzi zwisających z żagli. Łodzie policyjne szybko nadpłynęły, około pięć minut później. A potem policja skierowała łódź do innego mostu i rozpoczęła akcję ratunkową. To był szok – opowiedział świadek.

Na nagraniach widać dokładnie moment uderzenia żaglowca w most i padające jeden po drugim maszty. W tle słychać przerażonych świadków zdarzenia. – O cholera, zaraz się rozbije! – krzyczą.

Meksykański statek uderzył w Most Brooklyński. Nie żyją dwie osoby

Łącznie na statku znajdowało się 277 członków załogi. W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby. Kolejne 17 osób zostało rannych, z czego stan czterech określany jest jako krytyczny. Nikt nie został uznany za zaginionego.

Gigantyczny żaglowiec został wybudowany w Hiszpanii w 1982 roku w celu szkolenia kadetów. Do Nowego Jorku przypłynął w ramach promocji przyszłorocznego wydarzenia Sail4th organizowanego z okazji 250. urodzin Stanów Zjednoczonych.

Nowy Jork był dopiero trzecim przystankiem na ośmiomiesięcznej trasie statku dookoła świata. Kadeci odwiedzić mieli m.in. Jamajkę, Islandię czy Portugalię. Meksykańska marynarka wojenna wydała po wypadku oświadczenie, zgodnie z którym na ten moment nie będzie możliwe kontynuowanie rejsu.

