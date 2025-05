Już dziś inauguracja pontyfikatu Leona XIV. Na to warto zwrócić uwagę

Najpierw wierni zobaczyli biały dym, potem z balkonu bazyliki Świętego Piotra usłyszeli: „Habemus Papam!”. 8 maja ogłoszono światu wybór nowego papieża, którym został Robert Prevost. Amerykanin przyjął imię Leona XIV. Wybór ten nie był przypadkowy. W tę niedzielę, 18 maja, odbędzie się uroczysta inauguracja jego pontyfikatu. Jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę.

Inauguracja pontyfikatu Leona XIV. Najważniejsze informacje

Inauguracja pontyfikatu Leona XIV rozpocznie się o godz. 10. Wstępne obrzędy odbędą się w Grotach Watykańskich przy grobie św. Piotra, nieopodal miejsca męczeńskiej śmierci pierwszego papieża. Nowy biskup Rzymu okadzi jego grób, a po proklamacji Ewangelii w języku łacińskim i greckim nałożone zostaną mu dwa insygnia papieskie – paliusz Piotrowy i Pierścień Rybaka. Nakładać je będzie trzech kardynałów o trzech stopniach: biskup, prezbiter i diakon.

Za oboma insygniami kryje się wielka symbolika. Będący wąską taśmą utkaną z białej wełny palisz wskazywać ma na Zbawiciela, który wziął na swoje ramiona zagubioną owcę. Pierścień Rybaka zaś stanowi potwierdzenie wiary i zadania utwierdzania w niej braci powierzonego świętemu Piotrowi. Jest on również pieczęcią, która nowemu Ojcu Świętemu towarzyszyć będzie do ostatnich chwil.

Inauguracja pontyfikatu Leona XIV. Papież udzieli błogosławieństwa

Następnie odbędzie się obrzęd „obediencji”, którą złoży papieżowi dwunastu przedstawicieli wszystkich stanów ludu Bożego z różnych części świata. Po niej Ojciec Święty wygłosi homilię, a zebrani odśpiewają „Credo”. Następnie nastąpi modlitwa wiernych w intencji zgromadzenia, Kościoła, papieża, cierpiących i potrzebujących oraz sprawujących władzę.

Całość uroczystości przypominać ma istotnie i charakterystyczne cechy papieskiej posługi. Kończąc ją Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa. Nawiązuje ono do odniesionego do Kościoła biblijnego obrazu winnego krzewu i winnicy. Wierni poproszą o to, aby zbawcze oblicze „zajaśniało” nad wszystkimi.

