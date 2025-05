Historyczna wizyta króla Karola III. Celem wzmocnienie przekazu wymierzonego w Trumpa

Król Karol wraz z żoną Kamilą pojawili się w poniedziałek w Kanadzie, gdzie będą przebywać z dwudniową wizytą, która nie jest uznawana za przypadkową. To pierwszy raz kiedy odwiedzą ten kraj od czasu wstąpienia tron. We wtorek brytyjski monarcha otworzył kanadyjski parlament, stając się pierwszą osobą, która tego dokonała od czasu królowej Elżbiety II. Będzie to drugi taki przypadek w historii i trzeci, gdy brytyjski monarcha wygłosił mowę tronową.

Premier Kanady Mark Carney zdradzając szczegóły priorytetów nowego rządu wspomniał, że król Karol powie m.in. o nowych stosunkach gospodarczych i w dziedzinie bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi – podało CNN. W tle wciąż są słowa Donalda Trumpa, który regularnie wspomina o swoim pragnieniu uczynienia Kanady 51. stanem i przekonuje, że ten pomysł podoba się kanadyjskiemu społeczeństwo, co nie jest prawdą.

Sam Carney, który doszedł do władzy na fali anty-Trumpowych nastrojów w marcu, wielokrotnie potępiał uwagi prezydenta USA. W swoim inauguracyjnym przemówieniu zaznaczył, że Kanada nie ulegnie prowokacjom Trumpa. Szef kanadyjskiego rządu powtórzył swoje uwagi amerykańskiemu politykowi w Gabinecie Owalnym podkreślając, że jego kraj „nie jest i nigdy nie będzie na sprzedaż”. Przekaz ma wzmocnić król Karol swoją wizytą.

Jednocześnie brytyjski monarcha nie będzie mógł wysłać w tej sprawie zdecydowanego przesłania, bo razem z premierem Keirem Starmerem dąży do zacieśnienia relacji z Trumpem w sprawie Ukrainy, a także chce uzyskać gwarancje gospodarcze i bankowe. Świadczy o tym zaproszenie, jakie szef brytyjskiego rządu skierował w imieniu Karola do prezydenta USA podczas spotkania w Białym Domu, które miało miejsce w lutym. Carney przyznał, że nie spodobało się to Kanadyjczykom.

