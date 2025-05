Kolejny europejski kraj zezwolił na odstrzał niedźwiedzi. Organizacje ekologiczne protestują

Władze Słowenii zatwierdziły odstrzał 206 niedźwiedzi brunatnych do 1 lipca 2026 r. w celu zarządzania populacją zwierząt i zapobiegania konfliktom z ludźmi. Dojdzie do tego na południu kraju, głównie w okresie jesiennym. Decyzja Ministerstwa ds. Zasobów Naturalnych i Planowania Przestrzennego wywołała protesty ze strony organizacji pozarządowych – donosi The Slovenia Times.

Według danych z końca 2023 roku populacja niedźwiedzi brunatnych w Słowenii wynosiła od 695 do 797. Oznacza to wzrost o około 25 proc. w porównaniu z ich liczbą w 2015 r. Według szacunków z obecnej wiosny niedźwiedzi może być jednak nawet 954. Przedstawiciele stowarzyszenia na rzecz ochrony środowiska i przyrody Alpe Adria Green podkreślają, że niezależnie od liczby zwierząt ostatecznie pozostanie ich mniej niż 800, co resort uznaje za populację zrównoważoną.

Słowenia. Ministerstwo zatwierdziło odstrzał niedźwiedzi brunatnych. Protest ekologów nic nie dał

Przedstawiciele organizacji ekologicznej nie zgadzają się również z decyzją ministerstwa, zgodnie z którą 70 proc. zezwoleń na odstrzał będzie dotyczyło niedźwiedzi o wadze do 100 kg, kolejne 20 proc. zwierząt o wadze 100-150 kg i 10 proc. powyżej 150 kg. Według AAG odstrzelone zostaną głównie młode osobniki, w tym tegoroczne. Resort przekonuje, że wymóg dotyczący masy ciała zapewni stabilną strukturę wiekową i płciową populacji.

Ministerstwo powołało się także na słoweńską Służbę Leśną, zgodnie z którą odstrzał 206 niedźwiedzi nie będzie miał negatywnych skutków, bo nie wpłynie na tempo wzrostu populacji. Resort przez ostatnie pięć lat przeznaczył ponad 56 500 euro na dofinansowanie zakupu sprzętu do ochrony zwierząt hodowlanych przed atakami dużych drapieżników. W ciągu ostatniej dekady wypłacono średnio 173 tys. euro rocznie rekompensat za szkody wyrządzone przez niedźwiedzie.

