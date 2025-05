Macron uderzony przez żonę? Trump na dla niego radę

Wydarzenie, o którym mowa, rozegrało się w momencie, gdy francuska para prezydencka miała opuścić samolot po przylocie do Hanoi. Kamery i osoby oczekujące na oficjalne przywitanie mogły zarejestrować otwierające się drzwi maszyny. W ich progu pojawił się Emmanuel Macron, gotowy do oficjalnego gestu powitania. Niespodziewanie z wnętrza samolotu wyłoniła się dłoń, która energicznym ruchem odepchnęła twarz prezydenta. Chwilę później okazało się, że była to ręka Brigitte Macron.