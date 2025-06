Kijów odpowiada na ostrzał Charkowa. Seria nocnych ataków w Rosji

W tym samym czasie ukraińskie drony miały również uderzyć w Moskwę. Mer rosyjskiej stolicy, Siergiej Sobianin, zapewnił, że zagrożenie zostało zneutralizowane: „Rosyjskie siły obrony powietrznej je zniszczyły”.

Chociaż Rosja konsekwentnie deklaruje pełną kontrolę nad sytuacją w powietrzu, skala ataków oraz ich zasięg – od Moskwy po obwód tulski – pokazują, że ukraińskie siły zbrojne są w stanie prowadzić działania z głębokim penetrowaniem terytorium przeciwnika.

Największy atak na Charków od początku wojny

Ukraiński atak to odwet na wcześniejszą agresję Rosji, która w nocy z piątku na sobotę ostrzelała Charków. Zaatakowano miasto z wykorzystaniem dronów typu Shahed, które od miesięcy są narzędziem terroru powietrznego Rosji.

Mer Charkowa, Ihor Terechow, poinformował, że to była największa ofensywa na to miasto od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Zginęły trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych.

Władze lokalne podkreślają, że Charków był ostrzeliwany przez dwie doby bez przerwy. Skala zniszczeń i liczba ofiar potwierdzają, że miasto znalazło się w centrum nowej fali działań wojennych. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, komentując rosyjskie naloty, stwierdził: „Rosja czuje się bezkarna” i wezwał społeczność międzynarodową do zaostrzenia sankcji.

Spotkanie Trump–Zełenski w cieniu wojny?

W cieniu zbrojnych działań na froncie dyplomacja nie pozostaje bierna. Jak przekazał Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy, trwają przygotowania do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA, Donaldem Trumpem. Rozmowy mają się odbyć podczas szczytu G7 w Kanadzie.

Tematy na agendzie G7: Ukraina, sankcje i energetyka

Wydarzenia ostatnich dni z pewnością wpłyną na agendę zbliżającego się szczytu liderów G7. Kancelaria premiera Kanady poinformowała, że jednym z głównych tematów rozmów będzie sytuacja w Ukrainie. Dyskusje mają dotyczyć m.in.: bezpieczeństwa, energetyki, potrzeby zaangażowania kapitału prywatnego w odbudowę zniszczonej infrastruktury.

Rozmowy w ramach G7 mogą również przyspieszyć decyzje o nowych sankcjach wobec Rosji. Naciski ze strony Ukrainy, a także skala ostatnich ataków, mogą skłonić liderów do podjęcia bardziej zdecydowanych działań.

Rosyjska flota bombowców pod ciosami dronów

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez niemieckiego generała dywizji, Christiana Freudinga, ukraiński atak dronowy sprzed tygodnia miał znacznie większy zasięg, niż początkowo zakładano. „Prawdopodobnie uszkodził ok. 10 proc. rosyjskiej floty bombowców strategicznych i uderzył w niektóre samoloty, gdy były one przygotowywane do ataków na Ukrainę” – przekazał wojskowy.

Jeśli te dane się potwierdzą, będzie to jeden z najpoważniejszych ciosów zadanych rosyjskiej infrastrukturze powietrznej od początku wojny. Skuteczność operacji bezzałogowych w tak newralgicznych obszarach jak bazy lotnicze pokazuje, że ukraińska armia adaptuje się do nowoczesnych form prowadzenia wojny.

Spór o wymianę ciał żołnierzy

Oprócz ofensywy militarnej i działań dyplomatycznych pojawiły się napięcia związane z kwestiami humanitarnymi. Przedstawiciele ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) oraz Koordynacyjnego Sztabu ds. Jeńców w Kijowie zdementowali oskarżenia strony rosyjskiej, jakoby Ukraina nie przybyła na zaplanowaną wymianę ciał poległych żołnierzy. Jak podano, wymiana została przewidziana na przyszły tydzień i nie doszło do żadnych zaniedbań ze strony Kijowa.