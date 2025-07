Polska poskarżyła się do KE na Groka. Jest reakcja

Zawiadomienie w sprawie wulgarnych ataków Groka skierował do Komisji Europejskiej minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Polityk zauważał, że sposób działania sztucznej inteligencji, należącej do firmy xAI Elona Muska, może naruszać przepisy Aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Polska zgłosiła Groka do KE

Oprócz wyzwisk pod adresem polityków, Grok „popisał się” jeszcze kilkoma wyjątkowo niepoprawnymi politycznie komentarzami. Wyśmiewał honorowych dawców krwi, obraźliwie atakował papieża Jana Pawła II, czy pozytywnie odnosił się do postaci Adolfa Hitlera. Negował też zbrodnię Holokaustu.

W środę 9 lipca zamieszanie wokół Groka na antenie RMF FM skomentował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. – Czytałem to, co się dzieje i mam wrażenie, że wchodzimy na wyższy poziom mowy nienawiści, który sterowany jest przez algorytmy i że w tej sprawie dzisiaj przymknięcie oczu albo niezauważanie, albo śmianie się z tego, a widziałem też polityków, którzy to wyśmiewali, jest błędem, który w przyszłości może kosztować człowieka – oceniał.

KE odpowie na wiadomość ws. Groka

Rzecznik KE Thomas Regnier podczas konferencji prasowej w czwartek 10 lipca potwierdził przyjęcie wiadomości od polskich władz. – Otrzymaliśmy list od polskich władz, który, jak zawsze, zostanie dokładnie przeanalizowany. W odpowiednim czasie udzielimy odpowiedzi – zapewniał.

Przypomniał, że X jako aplikacja z 45 mln aktywnych użytkowników podlega specjalnym, zaostrzonym wymogom z DSA. Musi ograniczać różnego rodzaju ryzyka dla swoich użytkowników. – Chodzi o takie zagrożenia jak naruszenia praw podstawowych czy rozpowszechnianie nielegalnych treści – wyjaśniał rzecznik KE.

– Traktujemy tę sprawę poważnie. Dopilnujemy, by DSA był przestrzegany – dodawał Regnier. – Jesteśmy w kontakcie zarówno z władzami krajowymi, jak i z samą platformą X – zaznaczał.

Warto przypomnieć, że Komisja Europejska od grudnia 2023 roku prowadzi postępowanie w związku z zarzutami pod adresem X o stosowanie tzw. dark patterns. To manipulacyjne mechanizmy, mające wpływać na decyzje użytkowników. KE bada też szczegółowo kwestię reklam na platformie Elona Muska.

