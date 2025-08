Powrót obowiązkowej służby wojskowej w Niemczech? Jedna grupa szczególnie na „nie”

W ostatnich latach polityka obronna Niemiec uległa radykalnej zmianie. Minister obrony Boris Pistorius przedstawił projekt ustawy o nowej służbie wojskowej. Zgodnie z nowymi przepisami w przyszłości wszystkie kobiety i mężczyźni od 18. do 25. roku życia otrzymają pismo z prośbą o podanie informacji na temat ich zdolności i gotowości do służby w siłach zbrojnych. Mężczyźni będą musieli odpowiedzieć, a kobiety nie.

Dodatkowo od 2028 r. badania lekarskie dla młodych mężczyzn staną się obowiązkowe. Jeśli nie będzie wystarczającej liczby ochotników, to zostanie przywrócona obowiązkowa służba wojskowa, zawieszona w 2011 r. Nowy projekt budżetu zakłada również wzrost wydatków na obronność. Instytut Badania Opinii Publicznej Forsa sprawdził dla RedaktionsNetzwerk Deutschland jak wygląda zdanie sąsiadów Polski w kwestii obronności.

Atak na Polskę, kraje bałtyckie lub Rumunię? Niemcy zabrali głos w sondażu

27 proc. obywateli Niemiec uważa, że „bardzo” lub „raczej prawdopodobnie” w ciągu najbliższych lat ich kraj zostanie zaatakowany militarnie. Kolejne 57 proc. respondentów uważa za to, że w tym samym okresie czasu dojdzie do ataku na członka NATO, co będzie wymagać pomocy militarnej. Zdaniem ekspertów uderzenie mogłoby nastąpić na kraje bałtyckie, Polskę lub Rumunię.

41 proc. uważa, że Bundeswehra jest jedną z gorzej wyposażonych armii NATO. Kolejne 46 proc. stan niemieckiej armii oceniło jako „średnią”. Tym samym 67 proc. uważa słuszne podwojenie wydatków na Bundeswehrę i obronność do 2032 r. Sprzeciwia się temu 30 proc. ankietowanych. 60 proc. Niemców oczekuje ponownego wprowadzenia służby wojskowej, a przeciwko jest 37 proc. Najwięcej osób na „nie” jest w grupie wiekowej 18-29 lat, czyli tej, której dotyczyłoby rozwiązanie.

27 proc. Niemców boi się ataku militarnego w ciągu pięć lat. 16 proc. bez wahania chwyciłoby za broń

Tylko 16 proc. Niemców bez wahania chwyciłoby za broń, gdyby zaszła konieczność obrony ojczyzny – wynika z sondażu przeprowadzonego przez. Kolejne 22 proc. ankietowanych swoją gotowość oceniło jako „prawdopodobną”. 59 proc. wybrało z kolei opcję „prawdopodobnie nie” lub w „żadnym wypadku”. W przypadku kobiet odmowa wyniosła 72 proc., a mężczyzn 46 proc. Badanie przeprowadzono 28 i 29 lipca na grupie 1 002 osób.

Rosyjski plan wojny z NATO. Szef wywiadu Ukrainy ostrzega i ujawnia datę

Polska boi się migrantów. Słusznie? Socjolog wskazuje na pewne zjawisko