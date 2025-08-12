Co się dzieje w posiadłości Orbana? Nagranie z Węgier obiegło sieć

W mediach społecznościowych rozprzestrzenia się nagranie, jakie powstało na Węgrzech z użyciem drona. Widać na nim rezydencję Hatvanpuszta, która należy do rodziny Viktora Orbana. Na posiadłość składają się ułożone w literę L białe budynki, ogrody, place oraz alejki drzew.

Imponująca rezydencja premiera Węgier. Jej wartość to 30 mln euro

W przeszłości teren należał do rodu Habsburgów. Znajduje się w pobliżu miejscowości Alcsút niedaleko Budapesztu. Posiadłość w XIX wieku założył arcyksiążę Józef Habsburg.

Po wyborach parlamentarnych w 2011 roku zakupił ją ojciec premiera Węgier. Rezydencja przeszła modernizację – postawiono nowe budynki, garaże podziemne oraz prywatną bibliotekę.

Węgierski dziennikarz Szabolcs Panyi przekazał, że posiadłość warta jest około 30 mln euro. „Z każdym tygodniem pojawiają się nowe szczegóły, dzięki którym rezydencja coraz bardziej przypomina niesławną posiadłość Wiktora Janukowycza w Mezhyhirya” – napisał na X.

Protest przed rezydencją Orbana. Po okolicznym terenie biegały zebry

Viktor Orban przekonywał, że jego posiadłość to obiekt gospodarczy. Były poseł Fideszu Ákos Hadházy postanowił na początku sierpnia udowodnić, że Orban przekształca ją w luksusowy dwór. Przed bramą rezydencji premiera Węgier zorganizowano demonstrację, na którą czekała węgierska policja.

Teren został sfilmowany za pomocą drona. Poza budynkami uchwycono pasące się zebry. Dziennikarze dodali, że nietypowe zwierzęta należą do Lorinca Meszarosa, najbogatszego biznesmena Węgier, który stopniowo przejmował okoliczne ziemie wraz z innymi osobami związanymi z rodziną Orbanów.

Film skomentował szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. „Czy zebry są tradycyjnymi zwierzętami hodowlanymi na Węgrzech?” – zapytał na X.

