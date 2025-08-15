Osobiste powitanie i czerwony dywan dla Putina. Nowe szczegóły spotkania z Trumpem

Donald Trump na spotkanie Władimirem Putinem wyruszył z Waszyngtonu przed godziną 7 czasu lokalnego. Na pokładzie Air Force One rozmawiał z dziennikarzami, podkreślając, że „stawka szczytu jest wysoka”. Przekazał, że jego celem w rozmowach z rosyjskim przywódcą jest przede wszystkim skłonienie Ukraińców i Rosjan, aby rozpoczęli negocjacje, a kwestie dotyczące terytorium miałyby być omawiane później. Jak dodał, decyzję w tej sprawie powinni podjąć Ukraińcy.

Biały Dom poinformował, że Trumpowi towarzyszy licząca 16 osób delegacja. W jej skład wchodzi między innymi sekretarz stanu Marco Rubio, ministrowie handlu i skarbu, Howard Lutnick i Scott Bessent, oraz dyrektor CIA John Ratcliffe. Obecny będzie także specjalny wysłannik prezydenta do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff oraz rzeczniczka Karoline Leavitt. Oddzielnie na Alaskę przyleci szef Pentagonu Pete Hegseth, obecny ma być również dowódca sił NATO w Europie generał Alexus Grynkewich.

Osobiste powitanie i czerwony dywan dla Putina

Spotkanie w Anchorage na Alascema się rozpocząć o godzinie 11 czasu lokalnego, czyli o 21 czasu polskiego. Jak przekazał cytowany przez Reutersa rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, Władimir Putin wylądować ma w ostatniej chwili. Osobiście, już przy samolocie, powita go Donald Trump. Stacja NBC News podaje, że dla rosyjskiego przywódcy ma zostać rozwinięty także czerwony dywan. Z kolei rosyjskie media informują, że przed wylotem na Alaskę Putin złożył kwiaty w Magadanie przed pomnikiem upamiętniającym współdziałanie militarne USA i ZSRR podczas II wojny światowej.

Władimirowi Putinowi towarzyszyć będzie delegacja, w której znajdują się między innymi ministrowie spraw zagranicznych, obrony i finansów – Siergiej Ławrow, Andriej Biełousow i Anton Siłuanow – a także doradcy, Kiriłł Dmitrijew i Jurij Uszakow.

Napięta atmosfera w Kijowie

„Financial Times”, powołując się na źródło w ukraińskiej administracji, informuje, że atmosfera w najbliższym otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego jest napięta. Przede wszystkim ze względu na fakt, że Ukraina nie bierze udziału w rozmowach, zaś stanowisko Trumpa jest „niejednoznaczne”. Choć on sam deklarował, że „nie będzie interesów, dopóki nie zakończy się wojna”. Zagroził też Putinowi, że jeżeli nie będzie zainteresowany pokojem w Ukrainie, to Rosja poniesie „bardzo poważne konsekwencje gospodarcze”.

Z doniesień medialnych wynika, że rozmowy Trumpa z Putinem i ich delegacji mogą potrwać około 7 godzin. Według Kiriłła Dmitrijewa, jednego z doradców Putina, ich zakres ma być „bardzo szeroki”. Dmitrijew mówił też o „bojowych” nastrojach rosyjskiej delegacji. Rzecznik Kremla oświadczył natomiast, że jeżeli szczyt na Alasce będzie „owocny”, to następnie mogą odbyć się trójstronne rozmowy z Ukrainą.

