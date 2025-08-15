Trump wyruszył na spotkanie z Putinem. „Nie będzie interesów, dopóki nie zakończy się wojna”

Donald Trump rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze na Alaskę, gdzie spotka się dzisiaj z Władimirem Putinem. Jak podaje Reuters, prezydent USA sam stwierdził, „stawka szczytu jest wysoka”. Przekazał, że jego celem w rozmowach z rosyjskim przywódcą jest przede wszystkim skłonienie Ukraińców i Rosjan, aby rozpoczęli negocjacje, a kwestie dotyczące terytorium miałyby być omawiane później. Jak dodał, decyzję w tej sprawie powinni podjąć Ukraińcy.

– Muszę pozwolić Ukrainie podjąć tę decyzję. Myślę, że podejmą właściwą. Ale nie jestem tu po to, żeby negocjować za Ukrainę, jestem tu, żeby ich doprowadzić do stołu negocjacyjnego – mówił amerykański prezydent. Przyznał również, że Amerykanie mogą rozważyć gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy „razem z Europą i innymi krajami”, choć nie w ramach NATO.

Trump przed spotkaniem z Putinem: Nie będzie interesów

Trump stwierdził również, że Putin uważa, iż ostatnie ataki na Ukrainę pomogą mu w wynegocjowaniu lepszego układu, ale w rzeczywistości „to mu szkodzi”. Jak dodał, o tym także będzie chciał rozmawiać. Zauważał też, że Putin udaje się do USA w towarzystwie wielu przedstawicielu rosyjskiego biznesu. – To dobrze. Podoba mi się to, bo chcą robić interesy. Ale nie będzie interesów, dopóki nie zakończy się wojna – zaznaczył prezydent USA. Zagroził też Putinowi, że jeżeli nie będzie zainteresowany pokojem w Ukrainie, to Rosja poniesie "bardzo poważne konsekwencje gospodarcze".

– Gdybym nie był prezydentem, właśnie by przejmował całą Ukrainę. Ale nie zrobi tego – mówił Trump o Putinie.

Rozmowy przywódców odbędą się w bazie sił powietrznych Elmendorf-Richardson w Anchorage. Spotkanie zaplanowano na godzinę 11 czasu lokalnego, czyli 21 czasu polskiego.

