Karol Nawrocki wyróżniony przez Donalda Trumpa. Szef gabinetu prezydenta ujawnił szczegóły

„W oficjalnym liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia, prezydent USA Donald Trump zaprosił prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze w dniu 3 września 2025 roku. Kolejna kampanijna zapowiedź realizowana zgodnie z planem” – napisał w mediach społecznościowych szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

„Wczoraj w mediach pytano mnie, czy Donald Trump zaprosi do Białego Domu Donalda Tuska, odpowiedziałem, że moim zdaniem, Tusk może sobie z Klichem pójść najwyżej na Joe’s Pizza a do Białego Domu zaproszony będzie na pewno prezydent Karol Nawrocki” – skomentował ostro europoseł PiS Joachim Brudziński.

– Nie jest tajemnicą, że prezydent Karol Nawrocki ma dobre relacje w USA. Spotkanie z Donaldem Trumpem będzie tego potwierdzeniem. To jest ważne dla Polski – powiedział z kolei w radiowej Trójce minister w Kancelarii Prezydenta Karol Rabenda. Na zaprzysiężeniu głowy państwa pojawiła się delegacja amerykańskiego przywódcy, na czele której stanęła szefowa administracji ds. małych przedsiębiorstw Kelly Loeffler.

Więcej informacji wkrótce.