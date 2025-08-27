11-latka urodziła dziecko w domu. Wstrząsająca prawda o ojcu dziecka

W Muskogee, w stanie Oklahoma, 11-letnia dziewczynka urodziła dziecko w domowych warunkach. Do porodu doszło 16 sierpnia, bez obecności lekarza ani personelu medycznego. Dopiero później matka wraz z noworodkiem trafiła do szpitala, gdzie lekarze powiadomili odpowiednie służby.

Rodzice dziewczynki – 33-letnia Cherie Walker oraz jej 34-letni mąż, Dustin Walker – początkowo twierdzili, że „nie wiedzieli” o ciąży córki. Na początku usłyszeli zarzut poważnego zaniedbania, jednak sytuacja nabrała dramatycznego wymiaru po wynikach testów DNA.

Ojczym 11-latki ojcem jej dziecka

Badania wykazały, że ojczym jest biologicznym ojcem noworodka – potwierdzono aż 99-procentową zgodność genetyczną. W związku z tym 34-latkowi postawiono zarzut wykorzystywania seksualnego dziecka poniżej 12. roku życia, natomiast matce zarzucono świadome umożliwienie popełnienia tego czynu – poinformowało Biuro Prokuratora Okręgowego hrabstwa Muskogee w rozmowie z NBC News.

– To jedna z najpoważniejszych, jeśli nie najpoważniejsza sprawa o molestowanie seksualne i zaniedbanie dziecka, jaką kiedykolwiek prowadziłam – podkreśliła Janet Hutson, zastępczyni prokuratora okręgowego.

Rodzice dziewczyny usłyszeli zarzuty

Z akt sądowych wynika również, że parze postawiono sześć dodatkowych zarzutów zaniedbania. Jednym z nich był brak zapewnienia córce odpowiedniej opieki medycznej i bezpieczeństwa podczas porodu. Zarzuty dotyczą także piątki pozostałych dzieci w wieku od 2 do 9 lat, które – jak opisano w dokumentacji – mieszkały w „opłakanych warunkach”.

Cherie i Dustin Walker zostali osadzeni w więzieniu hrabstwa Muskogee. Kaucję wyznaczono na 100 tys. dolarów dla każdej z osób. Ich proces rozpocznie się 3 września.

Czytaj też:

Niemowlę z obrażeniami ciała trafiło do szpitala. Ruszyło śledztwoCzytaj też:

Makabra w Czernikach. Zabójstwa trzech noworodków. Prokuratura wydała komunikat