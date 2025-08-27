Francja u progu politycznej rewolucji. Macron ustąpi ze stanowiska?

Francois Bayrou zapowiedział, że zwróci się do parlamentu z wnioskiem o wotum zaufania dla swojego gabinetu. Głosowanie nad przyszłością francuskiego rządu ma zostać przeprowadzone 8 września.

Francja u progu politycznej rewolucji. Ważne głosowanie

Premier Francji tłumaczył swoją decyzję „katastrofalnym stanem finansów publicznych”. Polityk wskazywał m.in. na gwałtownie rosnący deficyt. Już w połowie lipca Francois Bayrou zaprezentował szeroko zakrojony plan oszczędnościowy. Pomysły premiera spotkały się z falą negatywnych komentarzy. Na szefa rządu spadła krytyka m.in. za chęć zniesienia dwóch świąt państwowych oraz połączenie cięć wydatków i podwyżek podatków.

Według wstępnych doniesień, Francję czekają kolejne polityczne zawirowania, ponieważ niemal pewne jest, że rząd nie uzyska wotum zaufania.

Przeciwko premierowi chcą głosować zarówno deputowani ze skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, jak i skrajna lewica oraz socjaliści. Szef klubu parlamentarnego socjalistów Boris Vallaud ogłosił, że jego ugrupowanie przygotowuje plan rozwiązania parlamentu. Wiceszef partii Marine Le Pen dodawał, że „tylko rozwiązanie parlamentu pozwoli Francuzom zdecydować o swojej przyszłości”.

Francja u progu kryzysu. Macron ustąpi ze stanowiska?

Dla Emmanuela Macrona wiążę się to z kolejnymi problemami i trudnymi decyzjami. Gdy w czerwcu 2024 roku zaryzykował rozwiązanie parlamentu, doszło do serii politycznych sporów.

Prezydent sam przyznawał, że „ta decyzja przyniosła więcej podziałów w Zgromadzeniu niż rozwiązań dla Francuzów”. Zapewniał, że nie zamierza ponownie decydować się na taki krok. Szczególnie, że w tej chwili trudno przewidzieć, jakim wynikiem mogłyby się zakończyć wybory.

Jeśli rząd Francoisa Bayrou faktycznie upadnie, francuski przywódca będzie musiał rozważyć trzy scenariusze – albo rozpisze przedterminowe wybory albo wyznaczy kolejnego premiera i będzie liczył na chociażby minimalną większość w parlamencie.

Polityk może się również zdecydować na ustąpienie ze stanowiska, jednak wydaje się to bardzo mało prawdopodobne. Mimo ogromnych nacisków ze strony Jeana-Luca Mélenchona, szefa skrajnie lewicowej partii Niepokorna Francja, który regularnie wzywa do dymisji prezydenta.

