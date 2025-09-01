Tragiczny bilans trzęsienia ziemi. Co najmniej 622 ofiary i ponad 1 000 rannych

Co najmniej 622 osoby zginęły w wyniku trzęsienia ziemi o sile sześciu stopni w skali Richtera, które miało miejsce we wschodnim Afganistanie – wynika z danych afgańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. The New York Times powołując się na afgańską państwową stację telewizyjną poinformował z kolei, że liczbę rannych szacuje się na ponad 1 000.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Wstrząsy wtórne były odczuwalne w stolicy 322 km dalej

Według Służby Geologicznej USA epicentrum trzęsienia ziemi, które miało miejsce w niedzielę wieczorem, znajdowało się w pobliżu Dżalalabadu, miasta liczącego około 200 000 mieszkańców. Mieszkańcy Kabulu, stolicy Afganistanu, oddalonego o ok. 322 km, opuścili swoje domy, ponieważ przez całą noc w mieście odczuwalne były wstrząsy wtórne.

Liczba ofiar prawdopodobnie jeszcze wzrośnie, bo ratownicy mają utrudnione zadanie, jeśli chodzi o dotarcie do osób zamieszkujących górzyste obszary. Trwa wydobywanie rannych spod gruzów. Na filmach w mediach społecznościowych widać zawalone domy. Rzecznik afgańskiego Ministerstwa Zdrowia Sharafat Amar przekazał za pośrednictwem platformy X (dawny Twitter), że kilka wsi zostało całkowicie zniszczonych.

Bez poważniejszych szkód i zgonów w Pakistanie

Wstrząsy były również odczuwalne w sąsiednim Pakistanie, ale jak na razie nie odnotowano tam żadnych poważniejszych szkód ani zgonów. Trzęsienia ziemi są powszechnym zagrożeniem w Afganistanie i innych krajach regionu. Wiele gęsto zaludnionych afgańskich miast i miasteczek znajduje się na lub w pobliżu linii uskoków geologicznych.

Do podobnego trzęsienia ziemi doszło w 2022 r. Wówczas miało ono siłę 5,9 stopni w skali Richtera. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych zginęło co najmniej 1,3 tys. osób. Talibowie raportowali z kolei o ponad czterech tys. zgonów.

