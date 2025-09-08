Strzelanina w Jerozolimie. Są ofiary śmiertelne

W poniedziałek 8 września w godzinach porannych doszło do strzelaniny w Jerozolimie. Według wstępnych ustaleń tamtejszej policji i służb ratowniczych, co najmniej pięć osób nie żyje. Bilans ten może wzrosnąć.

Strzelanina w Jerozolimie. Są ofiary, ponad 20 rannych

Wśród ofiar są: mężczyzna w wieku ok. 50 lat, trzech mężczyzn w wieku ok. 30 lat i kobieta ok. 50. roku życia. W wyniku zdarzenia co najmniej 22 osoby zostały ranne. Poszkodowani zostali przetransportowani do trzech ośrodków medycznych. Kilka osób, które odniosły niewielkie obrażenia od odłamków szkła, jest opatrywanych na poboczu drogi.

Rzecznik izraelskiej policji poinformował, że „dwóch terrorystów zostało unieszkodliwionych”. Jak zaznaczył, sytuacja wciąż jest rozwojowa. O sprawie został poinformowany premier Benjamin Netanjahu, który wraz z szefami służb bezpieczeństwa przeprowadza ocenę sytuacji po ataku. Motyw strzelaniny i tożsamość sprawców na razie nie zostały podane do wiadomości publicznej.

Strzelanina w Jerozolimie. Więcej niż dwóch sprawców? Trwa obława

Z medialnych doniesień wynika, że sprawcy wsiedli do autobusu nr 62 w Jerozolimie i zaczęli strzelać do pasażerów. Tych informacji nie potwierdzają śledczy. – Kiedy przybyliśmy na miejsce zdarzenia, zobaczyliśmy nieprzytomnych ludzi, którzy leżeli na drodze, poboczu i chodniku w pobliżu przystanku autobusowego – relacjonował jeden z ratowników medycznych w rozmowie z „The Jerusalem Post”. – Wszędzie panował chaos, na ziemi leżały odłamki szkła, a wokół panował ogromny zamęt – dodał.

Wiele wskazuje na to, że w strzelaninę mogło być zamieszanych więcej niż dwie osoby. Jak podano, wszystkie drogi wjazdowe i wyjazdowe do Jerozolimy zostały zamknięte, ponieważ trwa obława.

