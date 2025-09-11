Charlie Kirk nie żyje. Zamach na aktywistę związanego z Trumpem

Na Uniwersytecie Utah Valley w USA w środę doszło do zamachu na znanego prawicowego aktywistę i youtubera, Charliego Kirka.

Charlie Kirk nie żyje. Zamach na uniwersytecie

W internecie opublikowano nagrania, na których uwieczniono moment zamachu. Charlie Kirk, siedząc na krześle, rozmawiał z jednym ze zgromadzonych na terenie kampusu. Słychać strzał, a po kilku chwilach Kirk osuwa się z krzesła na ziemię. Zdarzenie spowodowało panikę wśród zgromadzonych na kampusie osób.

31-letni aktywista trafił do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować. Jego śmierć skomentował Donald Trump słowami: „Był kochany i podziwiany przez wszystkich, szczególnie przeze mnie, a teraz nie ma go już z nami. Kierujemy z Melanią wyrazy współczucia do jego żony Eriki i rodziny. Charlie, kochamy cię!”. Wpis Trumpa pojawił się na serwisie Truth Social. Na znak żałoby Donald Trump kazał obniżyć wszystkie państwowe flagi do połowy masztu.

Sprzeczne doniesienia o zatrzymaniu sprawcy zamachu

Media początkowo podawały informacje dotyczące zatrzymania zamachowca, które później były dementowane.

„Sprawca dzisiejszej tragicznej strzelaniny, w wyniku której zginął Charlie Kirk, znajduje się już w areszcie. Dziękujemy lokalnym i stanowym władzom w stanie Utah za współpracę z FBI” – napisał po północy na platformie X dyrektor FBI Kash Patel. Godzinę później dodał, że zatrzymanego wypuszczono po przesłuchaniu. „Nasze dochodzenie jest kontynuowane i będziemy nadal udostępniać informacje w celu zapewnienia przejrzystości” – przekazał. Służby apelują o przekazywanie materiałów wideo, zdjęć, itd. mogących pomóc w pełnym wyjaśnieniu zdarzenia.

Charlie Kirk był prawicowym działaczem i aktywistą oraz youtuberem. Popierał Donalda Trumpa. W internecie publikował filmy, na których prowadził otwarte dla publiczności dysputy z osobami o innych poglądach. Założył organizację Turning Point USA (TPUSA), która promowała wartości prawicowe na kampusach uniwersytetów. Był znany z promowania teorii spiskowych dotyczących wyborów oraz pandemii.

