Książę Harry zobaczył się z ojcem. Pierwsze spotkanie od 19 miesięcy

W Clarence House w Londynie doszło do pierwszego od 19 miesięcy spotkania pomiędzy królem Karolem III a jego synem, księciem Harrym.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Buckingham Palace rozmowa trwała około 50 minut. Książę Harry po jej zakończeniu odpowiedział na kilka pytań dziennikarzy. Zapytany o króla, odpowiedział, że ten „ma się świetnie”.

Wcześniej mężczyźni spotkali się w lutym 2024 roku. Ostatnie spotkanie było pierwszym od 19 miesięcy i pierwszym od ogłoszeniu w 2024 roku, że u króla Karola III zdiagnozowano nowotwór. Książę Harry nie spotykał się z ojcem pomimo wizyt w Wielkiej Brytanii.

Harry przybył do Wielkiej Brytanii w poniedziałek i pozostanie w kraju do czwartku. Jego żona (Meghan Markle) i dzieci pozostały w Stanach Zjednoczonych. Harry w majowym wywiadzie dla BBC deklarował chęć odbudowania relacji z rodziną królewską. Spotkanie z królem Karolem III media opisują jako pierwszy krok w stronę odbudowy zaufania i zakończenia napięć.

Harry na grobie Elżbiety II. Trzecia rocznica śmierci królowej

Książę podczas wizyty w Wielkiej Brytanii odwiedził grób babki, królowej Elżbiety II. W trzecią rocznicę jej śmierci (8 września) złożył wieniec na miejscu jej pochówku. Niedaleko cmentarza brat Harry'ego, książę William, uczestniczył w spotkaniu upamiętniającym Elżbietę II. Brytyjskie media nie przekazały informacji, czy bracia spotkali się podczas wizyty Harry'ego w kraju.

Książę Harry zrezygnował z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej w 2020 roku, 31 marca. Prawie rok później utracił swoje patronaty, ale zachował tytuły szlacheckie oraz miejsce w linii sukcesji. Wraz z rodziną zamieszkał w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, na przedmieściach Santa Barbara.

