Śmierć Polaka na Porto Santo. Portugalczycy potwierdzają

Centrum ratownictwa morskiego (MRSC) w Funchal na Maderze potwierdziło Polskiej Agencji Prasowej, że zmarły na wyspie Porto Santo mężczyzna to obywatel Polski. Drugie potwierdzenie tragicznej informacji nadeszło od portugalskiego Krajowego Urzędu Morskiego.

Portugalia. Śmierć Polaka na Porto Santo

Ciało 55-latka wydobyto z wody w południowo-wschodniej części wyspy, która należy do archipelagu Madery. Podkreślano w komunikacie, że brzeg wyspy pokryty jest skałami i nie ma w okolicy strzeżonego kąpieliska.

— Zgodnie z naszymi ustaleniami ofiara przed śmiercią spacerowała w towarzystwie przyjaciół, po czym miała pójść popływać i ostatecznie zniknęła w oceanie – przekazał Krajowy Urząd Morski. Policja w Porto Santo wszczęła w piątek śledztwo w sprawie okoliczności śmierci Polaka.

Choć obywatel Polski utonąć miał w skalistej okolicy, Porto Santo słynie z jednej z najdłuższych piaszczystych plaż w Portugalii. Wyspa jest atrakcją turystyczną właśnie ze względu na piękną, 9-kilometrową plażę pokrytą piaskiem.

Czytaj też:

Katastrofa kolejki w Lizbonie. Zapadła ważna decyzjaCzytaj też:

To ulubione miejsca polskich turystów na Malcie. W planach jest nowa atrakcja