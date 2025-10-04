Tragiczna śmierć 23-letniego influencera. Zginął podczas niebezpiecznej wspinaczki

23-letni alpinista i influencer Balin Miller zginął podczas wspinaczki na El Capitan w Parku Narodowym Yosemite. Młody wspinacz z Alaski transmitował swoje dokonania w mediach społecznościowych, a jego ostatnia wyprawa zakończyła się dramatycznym wypadkiem.

Spadł ze ściany El Capitan. Balin Miller nie żyje

Do tragedii doszło podczas wspinaczki techniką rope soloing. Według jego brata Dylana, Miller znajdował się na wysokości około 730 metrów, gdy próbował uwolnić zaklinowany plecak.

Świadkiem zdarzenia był fotograf Tom Evans. – Fotografowałem go przez wiele dni podczas wspinaczki i rozmawiałem z nim wcześniej. Wielu wspinaczy na ścianie widziało tę tragedię – relacjonował. Jak dodał, Miller zjechał na linie, nie zauważając, że była zbyt krótka, i runął w dół.

twitter

Informację o tragedii przekazała matka 23-latka. „Moje serce jest rozbite na milion kawałków. Nie wiem, jak przez to przejdę. Tak bardzo go kocham. Chcę się obudzić z tego okropnego koszmaru” – napisała.

Incydent potwierdziła Narodowa Służba Parków. Jak poinformowała, „strażnicy i służby ratunkowe zareagowały natychmiast”. Śledztwo w sprawie wypadku jest w toku.

Trzeci tragiczny wypadek w tym roku. Zginął 23-letni wspinacz

Miller od lat należał do najbardziej utalentowanych młodych wspinaczy. Międzynarodowe uznanie zyskał, gdy jako pierwszy samotnie zdobył legendarną drogę Slovak Direct na Denali, najwyższej górze Ameryki Północnej. Wspinał się również w Patagonii i Górach Skalistych, gdzie mierzył się z jednymi z najtrudniejszych lodowych dróg.

Media informują, że śmierć Millera to trzeci w tym roku tragiczny wypadek w Yosemite. W czerwcu zginął 18-latek z Teksasu, a w sierpniu 29-letni turysta został śmiertelnie uderzony przez spadającą gałąź.

El Capitan, granitowa ściana o wysokości 915 metrów, pozostaje jednym z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych celów wspinaczkowych na świecie.

Czytaj też:

Sierp i młot na pomniku Jana Pawła II w Rzymie. Skandaliczny akt wandalizmuCzytaj też:

Groźny sztorm na Bałtyku. Akcja ratunkowa w Zatoce Gdańskiej