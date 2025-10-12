Orki zaatakowały jacht. Kolejny już raz

Do dramatycznej akcji ratunkowej doszło na Oceanie Atlantyckim.

Atak orek na jacht. Pięć osób ewakuowanych

Rodzina z trójką dzieci ucierpiała na skutek ataku orek w pobliżu Portugalii. Jacht, którym się poruszali, zatonął.

W wyniku działań służb ratownictwa morskiego Portugalii oraz lokalnych rybaków uratowano pięcioosobową rodzinę. Jacht został zatopiony w pobliżu Peniche, popularnego portugalskiego kurortu leżącego na zachodzie kraju.

Rodzinę uratował kuter rybacki, na które pokład weszli poszkodowani w wyniku ataku orek pasażerowie jachtu. Na ląd zabrał ich śmigłowiec portugalskich służb. Dodatkowo w akcji ratunkowe brała udział marynarka wojenna Portugalii oraz policja morska.

Armia Portugalii wydała komunikat informujący o zdarzeniu. Uratowane osoby to obywatele Francji i Portugalii.

„Jacht został zaatakowany i zatopiony przez stado orek. Do czasu przybycia kutra rybackiego oczekiwali oni na pomoc w pontonie ratowniczym” – przekazano w oświadczeniu.

Przez ostatnie kilka tygodni Portugalczycy zanotowali kilkanaście ataków orek na statki. Po jednym z nich zatonął jacht, którego załoga musiała się ewakuować na inną jednostkę pływającą.

Regularne ataki na jednostki pływające

Badania naukowe z czerwca 2022 r. wskazały, że kluczowym celem ataku orek iberyjskich jest ster na rufie. Marine Mammal Science, naukowe czasopismo, opublikowało w 2022 r. katalog ataków – 49 przypadków kontaktu ludzi z orkami w 2020 r. Najwięcej ataków zarejestrowano na żaglówki i katamarany. Kilka odbyło się też na motorówki i łodzie rybackie.

Orki przypuszczały głównie ataki na rufę statków – tam znajduje się ster. Najczęściej uszkadzały go poprzez gryzienie. Zwierzęta traciły zainteresowanie statkami, które przestały się poruszać. Średnia długość atakowanej jednostki to 12 metrów. Dorosła orka może osiągnąć długość ponad 9 metrów.

