Koniec zawieszenia broni? Izrael atakuje Strefę Gazy

Od 10 października obowiązuje zawieszenie broni między Hamasem a Izraelem w Strefie Gazy. Z najnowszych informacji wynika jednak, że pomimo zawieszenia broni, siły izraelskie zaatakowały Rafah i inne miejsca na południu enklawy. O atakach informuje Al Jazeera, Reuters oraz media izraelskie.

USA ostrzegają przed eskalacją w Stefie Gazy

W piątek Departament Stanu USA opublikował komunikat, w którym ostrzegał przed działaniami Hamasu, które miałyby naruszać zawieszenie broni. „Ten planowany atak na palestyńskich cywilów stanowiłby bezpośrednie i poważne naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni oraz podważyłby znaczący postęp osiągnięty dzięki wysiłkom mediacyjnym. Gwaranci żądają od Hamasu wypełnienia zobowiązań wynikających z warunków zawieszenia broni” — przekazał Departament Stanu.

Jak podkreślali Amerykanie, jeżeli Hamas złamie warunki porozumienia "zostaną podjęte środki w celu ochrony ludności Strefy Gazy i zachowania integralności zawieszenia broni". "Stany Zjednoczone i inni gwaranci pozostają zdecydowani w swoim zaangażowaniu na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej, utrzymania stabilności w regionie oraz wspierania pokoju i dobrobytu dla ludności Strefy Gazy i całego rejonu" — zaznaczono w komunikacie.

W ramach porozumienia Hamas wypuścił już 20 ostatnich żyjących Izraelczyków i przekazuje odnalezione ciała, zaś Izrael zwolnił blisko 2 tysiące zatrzymanych Palestyńczyków

Wkrótce więcej informacji