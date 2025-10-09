Trump zapowiada „wieczny” pokój między Izraelem i Hamasem. „Z wielką dumą ogłaszam”

Krótko przed godziną 1 w nocy czasu polskiego prezydent Trump poinformował za pośrednictwem Truth Social o wypracowaniu porozumienia pomiędzy Hamasem i Izraelem. „Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego” – pisał.

Trump ogłasza porozumienie między Izraelem i Hamasem

„Oznacza to, że wszyscy zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska do uzgodnionej linii, co będzie pierwszym krokiem w kierunku silnego, trwałego i wiecznego pokoju. Wszystkie strony będą traktowane sprawiedliwie!” – zapowiadał.

„To wielki dzień dla świata arabskiego i muzułmańskiego, Izraela, wszystkich otaczających go państw oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dziękujemy mediatorom z Kataru, Egiptu i Turcji, którzy współpracowali z nami, aby to historyczne i bezprecedensowe wydarzenie mogło się wydarzyć” – dodawał polityk.

Do tych słów prezydent USA dołożył jeszcze wywiad w stacji Fox News. Przewidywał w tej rozmowie, że zakładnicy w rękach Hamasu zostaną uwolnieni najpewniej w poniedziałek.

Hamas i Izrael potwierdzają zawarcie porozumienia pokojowego

Informację o porozumieniu pokojowym potwierdził zarówno Izrael jak i Hamas. Premier Binjamin Netanjahu podkreślał, że wszyscy zakładnicy zostaną sprowadzeniu do domu „z bożą pomocą” i dziękował Trumpowi, ogłaszając „dyplomatyczny sukces i moralne zwycięstwo Izraela”.

Hamas wezwał Donalda Trumpa, gwarantów porozumienia oraz „wszystkie zaangażowane strony”, by zmusiły rząd Izraela do pełnego wdrożenia warunków porozumienia. Przedstawiciele palestyńskiej organizacji prosili, by nie dopuszczono do zwłoki lub uchylania się w realizacji ustaleń przez „rząd okupacyjny”.

Rozmowy dotyczące pokoju na Bliskim Wschodzie prowadzono od kilku dni w Egipcie. Dopiero w środę 8 października dołączyli do nich przedstawiciele USA Steve Witkoff i Jared Kushner. Media podkreślały, że głównymi tematami były wymiana zakładników i więźniów, wycofanie izraelskiej armii oraz wstrzymanie ognia.

Szacuje się, że w Strefie Gazy pozostaje jeszcze 48 zakładników, z czego tylko 20 uznawanych jest za żywych. W ramach porozumienia pokojowego Hamas ma zebrać ciała nieżyjących obywateli Izraela i przekazać je władzom tego kraju. W zamian za ten gest oczekuje zawieszenia broni.

Czytaj też:

Polacy deportowani z Izraela. Na jaw wyszły nowe faktyCzytaj też:

Prezydent USA ostrzega Hamas. „Nie będę tolerował opóźnień”