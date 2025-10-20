Trump miał przeklinać i naciskać na Zełenskiego. Prezydent USA przeciął spekulacje

Brytyjski „Financial Times” opisał piątkowe spotkanie przywódców USA i Ukrainy jako „burzliwe” i „pełne emocji”. Według źródeł dziennika Trump „ciągle klął”, a rozmowa kilkakrotnie przeradzała się w krzykliwą wymianę zdań. Miał też rzucać mapami przedstawiającymi przebieg frontu i nalegać, by Zełenski przyjął rosyjskie warunki zakończenia wojny. Jak przekazał „FT”, Trump ostrzegał, że „Putin zniszczy Ukrainę”, jeśli Kijów nie zgodzi się na jego żądania.

Trump odniósł się do tych doniesień w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One. – Nie, nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Uważam, że powinni po prostu zatrzymać się na liniach frontu, tam, gdzie są (...). Reszta jest bardzo trudna do negocjacji – powiedział prezydent USA. Dodał, że obie strony powinny „wrócić do domu i przestać zabijać ludzi”.

Zapytany, co powinno stać się z Donbasem, Trump ocenił, że region powinien pozostać podzielony tak jak obecnie. – Myślę, że 78 proc. tego terytorium jest już zajęte przez Rosję. Zostawcie to tak, jak jest teraz. Mogą coś wynegocjować później – stwierdził.

Trump zaprzecza doniesieniom o naciskach na Zełenskiego. „Nie rozmawialiśmy o tym”

Według doniesień „FT” Zełenski był po spotkaniu „bardzo negatywnie nastawiony”, a część europejskich urzędników potwierdziła, że Trump długo powtarzał argumenty Kremla. Biały Dom i kancelaria prezydenta Ukrainy nie odniosły się do publikacji.

W rozmowie z Fox News Trump wcześniej sugerował, że Rosja prawdopodobnie zatrzyma część terytoriów zdobytych podczas inwazji, ale podkreślił, że Putin może być otwarty na zakończenie wojny. Brytyjski dziennik podał też, że Trump i Putin planują kolejne spotkanie w Budapeszcie w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Premier Donald Tusk skomentował medialne doniesienia, podkreślając, że nacisk na ustępstwa terytorialne wobec Rosji jest niewłaściwy. „Nie powinno się wywierać presji na Ukrainę w kwestii ustępstw terytorialnych. Nacisk powinien być skierowany na zakończenie agresji Rosji” – napisał.

