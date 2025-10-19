Masowe protesty w USA. Przeciwnicy Trumpa wyszli na ulice

Protesty pod hasłem „No Kings” („Żadnych Królów”) są dalszym ciągiem manifestacji, które rozpoczęły się w czerwcu. W całych Stanach Zjednoczonych zaplanowano około 2700 protestów, w których – według organizatorów – udział wzięło prawie 7 milionów osób. Nawet 200 tysięcy osób uczestniczyło w manifestacji w Waszyngtonie, gdzie wstrzymano ruch samochodowy. Na 100 tysięcy oszacowano początkową liczbę protestujących w Los Angeles i na nowojorskim Times Square.

„Prezydent uważa, że jego władza jest absolutna. Ale w Ameryce nie mamy królów i nie ustąpimy przed chaosem, korupcją i okrucieństwem” – czytamy na stronie organizatorów. Ruch „No Kings” uważa, że Trump wprowadza w USA „coraz bardziej zmilitaryzowany i autorytarny reżim”.

Przeciwnicy Donalda Trumpa wyszli na ulice

Protestujący sprzeciwiają się „monarchicznemu” zachowaniu prezydenta Donalda Trumpa, krytykują shutdown, czyli wstrzymanie finansowania administracji publicznej przez braku porozumienia w kwestii przyszłorocznego budżetu, a także masowe naloty i działania służb migracyjnych czy rozmieszczenie wojsk federalnych w miastach, którymi rządzą Demokraci. Na transparentach widać też hasła o „miłości” Trumpa do Putina, czyli nawiązanie do ostatnich rozmów prezydenta USA i planach kolejnego spotkania z rosyjskim przywódcą.

W protestach udział biorą czołowi politycy Partii Demokratycznej, między innymi Bernie Sanders, były kandydat na prezydenta USA Jak relacjonuje CNN, większość demonstracji odbyła się bez przeszkód i incydentów. Zgromadzenia były również liczniejsze niż w czerwcu, gdy liczbę protestujących szacowano na 5 milionów.

