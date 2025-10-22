Niemcy omijają to miasto szerokim łukiem. Mówią o wojnie gangów

Mowa o Fürstenwalde – miejscowość, która powoli zapisuje się w świadomości Niemców i przyjezdnych jako ta, w której lepiej nie przebywać zbyt długo, zwłaszcza późną porą. Lokalizacja ta niegdyś słynęła z postępu, a teraz wywołuje głównie negatywne emocje – szczególnie w tej części, gdzie znajduje się dworzec kolejowy i przejście podziemne.

W przeszłości miasto to było czyste, zadbane, a dziś okolica wokół stacji jest brudna, a ściany pokryte są farbą w spray'u przez ulicznych artystów (lub, według przedstawicieli lokalnej społeczności, zwykłych wandali).

W rozmowie z dziennikiem „Die Welt” mieszkańcy skarżą się na rzekomy wzrost przestępczości – mają poczucie, że w Fürstenwalde/Spree jest coraz mniej bezpiecznie. Twierdzą, że jej źródłem jest konflikt pomiędzy gangami imigrantów z Albanii i Syrii. Policja nie potwierdza jednak tego, o czym plotkują lokalsi.

Plotki a policyjne dane. Gdzie leży prawda?

Ze statystyk służb wynika, że konkretnego rodzaju przestępstw rzeczywiście jest coraz więcej – mowa m.in. pobiciach. Odnotowano też więcej interwencji mundurowych na i w okolicy dworca w Fürstenwalde. Gdy jednak mowa o rozbojach (kradzież z użyciem przemocy) czy zniszczeniach mienia – tych przestępstw, jak wynika z danych, jest mniej.

Władze miasta słyszą głosy lokalnej społeczności, która skarży się na „odczuwalny brak poczucia bezpieczeństwa”. Problem w tym, że w statystykach przestępstw nie widać znaczącej różnicy w porównaniu do przeszłości – nie ma dowodu na to, że jest gorzej niż było.

Największy strach u mieszkańców wzbudziło zdarzenie, do którego doszło w sierpniu tego roku. Nożownik zaatakował wtedy właściciela jednego ze sklepów. Agresor był obywatelem Kamerunu. Cudzoziemiec został następnie pobity przez grupę ludzi, którzy – co jest obecnie analizowane przez organy ścigania – mieli dokonać w ten sposób swoistego samosądu.

Niemcy. Plany władz Fürstenwalde – chcą nadać blasku dworcowi i okolicy

Zdaniem ekspertów Fürstenwalde zaczęło być uznawane przez ludzi za niebezpieczne głównie przez ciemne zakamarki, brud, wszechobecne śmieci i hałas.

Władze miasta planują jednak rewitalizację terenu wokół dworca, a także budowę nowej dzielnicy, remont przejść podziemnych i zainstalowanie kamer miejskiego monitoringu. Będzie tam też działała miejscowa jednostka policji.

