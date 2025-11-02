Trump się nie zatrzymuje. Grozi interwencją militarną w kolejnym kraju

W sobotę 1 października za pośrednictwem platformy Truth Social Donald Trump zagroził Nigerii interwencją wojskową. Prezydent USA ogłosił, że zlecił Departamentowi Obrony przygotowanie planów ewentualnego ataku.

Trump grozi Nigerii interwencją zbrojną

Polityk domagał się od władz afrykańskiego państwa, by rozprawiły się u siebie z islamskimi terrorystami, odpowiedzialnymi za zbrodnie na chrześcijanach. Poinformował też o natychmiastowym wstrzymaniu całej pomocy finansowej i humanitarnej dla tego kraju.

„Jeśli zaatakujemy, zrobimy to szybko i brutalnie – dokładnie tak, jak terroryści atakują naszych umiłowanych chrześcijan!” – ostrzegał Trump. „Nigeria została zhańbiona. Rząd tego kraju musi działać natychmiast” – podkreślał.

Amerykańscy dziennikarze zwrócili uwagę na fakt, że Trump nie podał żadnych dowodów na potwierdzenie rzekomo dużej skali prześladowań religijnych w Nigerii. Prezydent Bola Ahmed Tinubu nie zgadzał się z oskarżeniami przywódcy USA.

„Nazwanie Nigerii krajem nietolerancyjnym nie odzwierciedla naszej rzeczywistości. Rząd konsekwentnie i szczerze chroni wolność wyznania wszystkich obywateli” – zapewniał prezydent Nigerii. Tamtejsze MSZ dodawało, że kraj zamierza „nadal zwalczać ekstremizm i bronić wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania i pochodzenia”.

USA wpisuje Nigerię na „czarną listę”

Dopytywani o komentarz w tej sprawie, przedstawiciele Białego Domu nie podali możliwego terminu ataku na terytorium Nigerii. Szef ministerstwa wojny Pete Hegseth zapowiadał, że jego resort przygotowuje się do działania. „Albo rząd Nigerii ochroni chrześcijan, albo my zniszczymy islamskich terrorystów, którzy dopuszczają się tych potwornych zbrodni” – pisał na X.

Strona amerykańska nie ograniczyła się jedynie do gróźb. Trump ogłosił, że Nigeria znów została wpisana na czarną listę krajów, które wzbudzają szczególne zaniepokojenie Waszyngtonu. Nigeria, która została usunięta z listy w 2021 roku, ponownie dołączyła na niej do Chin, Rosji, Korei Północnej, Pakistanu czy Mjanmy. Jednocześnie wciąż nie wyjaśniła się sytuacja Wenezueli, której również Amerykanie grozili atakiem.

Czytaj też:

Walka z dyktaturą przyniosła jej światowe uznanie. Oto laureatka Pokojowej Nagrody NoblaCzytaj też:

USA chcą wysyłać tam migrantów. „Na litość boską! Już mamy 230 milionów ludzi”