UE wprowadza zakaz. Te substancje znikną ze sklepów i restauracji

Unijni urzędnicy są już na ostatnich etapach prac nad rozporządzeniem, które mocno namiesza w wielu branżach. Zakaz stosowania PFAS, czyli całej grupy związków chemicznych, będzie z pewnością kosztowny dla przedsiębiorców i konsumentów. Mowa jednak o toksycznych substancjach, które niemal nie znikają z organizmu, gleby czy wód gruntowych. Nie na darmo nazywa się je „wiecznymi chemikaliami”.

UE chce zakazać PFAS. Przyspiesza działania

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zwraca uwagę, że długotrwała obecność PFAS w środowisku prowadzi nieuchronnie do ich kumulacji. Ta z kolei prowadzi do uszkodzeń wątroby, nerek, chorób nowotworowych czy zaburzeń hormonalnych. Toksyczne substancje prowadzą też do chorób tarczycy i niepokoją ekspertów w związku z rozwojem nowotworów.

Początkowo UE zakładała wprowadzenie regulacji w tym zakresie dopiero po 2026 roku. Komisarz UE ds. środowiska Jessika Roswall pod koniec 2024 roku zarządziła jednak przyspieszenie prac i uznała rozwiązanie kwestii PFAS za priorytet. W tym momencie działania UE są na etapie konsultacji z państwami członkowskimi Wspólnoty.

PFAS zostaną całkowicie zakazane. Kilka branż odczuje zmianę

Odporne na wodę, tłuszcze, wysoką temperaturę i tarcie PFAS są szeroko stosowane w produkcji odzieży sportowej, naczyń kuchennych z powłoką nieprzywierającą, pianek gaśniczych, elektroniki i wielu innych branżach. Ich trwałość jest jednak jednocześnie ich wadą, ponieważ trudno usunąć je ze środowiska i wiąże się to z dużymi kosztami.

Wprowadzane przez UE zakaz sprawi, że wiele branż, w tym kosmetyczna, tekstylna, elektroniczna czy AGD będą musiały szukać alternatywnych rozwiązań. Już teraz w Europie obowiązuje zakaz dwóch związków: PFOS (kwasu perfluorooktanosulfonowego) i PFOA (kwasu perfluorooktanowego). Teraz jednak nastąpić ma znaczne rozszerzenie listy, bo na całą grupę PFAS, czyli około 10 tys. związków chemicznych. Warto zaznaczyć, że zakaz dotyczący PFAS obowiązuje już w kilku stanach USA.

