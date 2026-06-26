Gigant miał wprowadzać w błąd w kwestii szczepionek. Wszczęto dochodzenie

Komisja Europejska wszczęła dochodzenie wobec Sanofi w związku z kampanią komunikacyjną dotyczącą szczepionki przeciw grypie. Zdaniem KE francuski koncern mógł wprowadzać w błąd, sugerując, że jego produkt jest lepszy od konkurencyjnego preparatu.

Komisja Europejska bada działania Sanofi

Postępowanie dotyczy kampanii prowadzonej głównie wśród pracowników ochrony zdrowia w Niemczech i Francji. Według Komisji Europejskiej Sanofi miało promować swoją szczepionkę Efluelda w sposób, który podważał jakość konkurencyjnego produktu.

Chodzi o preparat Fluad, sprzedawany przez firmę CSL Seqirus. Obie szczepionki są przeznaczone dla osób starszych i konkurują ze sobą na rynku unijnym.

Śledztwo w sprawie Sanofi dotyczy szczepionki Efluelda

Szczepionka Efluelda została opracowana z myślą o lepszej ochronie osób po 60. roku życia przed grypą. Komisja wskazuje jednak, że Sanofi, mające dominującą pozycję na rynku niemieckim i francuskim w tym segmencie, miało sugerować, że preparat konkurencji jest słabiej udokumentowany naukowo.

Według KE takie twierdzenia są sprzeczne z ustaleniami Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz krajowych gremiów doradczych ds. szczepień w Niemczech i Francji.

KE wskazuje na możliwe wprowadzanie w błąd przez Sanofi

W Niemczech przekaz kampanii miał dodatkowo sugerować, że zalecenia dotyczące szczepionki Fluad wciąż budzą nierozstrzygnięte zastrzeżenia naukowe ze strony stowarzyszeń lekarzy. Ten element kampanii na temat szczepionek także znalazł się w centrum zainteresowania Komisji Europejskiej.

Jeszcze przed formalnym wszczęciem sprawy KE przeprowadziła niezapowiedzianą kontrolę w siedzibie Sanofi we wrześniu 2025 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy dochodzenie się zakończy. Komisja Europejska podkreśla, że nie obowiązuje jej żaden sztywny termin. Czas trwania postępowania będzie zależał m.in. od stopnia skomplikowania sprawy, współpracy firm z Komisją oraz korzystania przez strony z prawa do obrony. W praktyce oznacza to, że sprawa Sanofi może potrwać jeszcze wiele miesięcy.

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