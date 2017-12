Znajdziesz niedźwiedzia wśród reniferów i owcę w tłumie Mikołajów? Nad tymi zagadkami głowi się cały świat

Jak starożytny Mikołaj stał się świętym Mikołajem

W kulturze popularnej św. Mikołaj znany jest jako ubrany na czerwono, starszy pan o szerokiej posturze, poruszający się na latających saniach. Dzieci z całego świata piszą do niego listy z życzeniami co do prezentów. Historyczny Mikołaj...